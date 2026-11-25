Labdarúgás: legyőzte a ciprusiakat az U15-ös válogatott
Az U15-ös labdarúgó-válogatott 2–0-ra nyert a házigazda ellen a ciprusi UEFA Development tornán.
Első nemzetközi tornáját játssza az U15-ös labdarúgó-válogatott, amely az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a ciprusi Development tornán szerepelhet a nemzetközi porondon – számol be az mlsz.hu. A magyar csapat a torna 1. fordulójában a házigazda ellen lépett pályára, a 15. percben szerezte meg a vezetést, majd a 34.-ben kettőre növelte előnyét, a lefújásig pedig már nem változott az eredmény....
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