Kosárlabda: pénteken rajtol a B-díviziós U20-as férfi Eb Pozsonyban

A leánycsapatok után a fiú kosárlabda-válogatottak is megkezdik szereplésüket a nyári korosztályos Európa bajnokságokon. Elsőként a Forray Gábor vezette U20-as nemzeti együttesnek lesz jelenése a pénteken kezdődő pozsonyi B-divíziós Eb-n. A legjobb hazai 2006-2007-es születésűekből álló keret egy hónapon át készült együtt a szövetség fehérvári edzőközpontjában. A mieink remek formában várhatják a közelgő kontinensviadalt, ugyanis a közvetlen Eb-felkészülés alatt

a portugálokat (81–59 és 80–79), illetve előtte az A-divíziós, tehát magasabban jegyzett románokat (83–74 és 76–73) is két-két alkalommal legyőzték

edzőmeccsen, míg a grúzokkal szemben egy-egy győzelemmel (92–70) és vereséggel (72–80) hangoltak.

A magyar válogatott a holland, az albán, a dán és a bolgár csapattal szerepel közös csoportban a másodvonalbeli tornán.

A mieink célja a csoportkörből való továbbjutás.

A felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé kerüléshez az első két hely valamelyikét kellene megszerezni.

Az első számú célunk, hogy a játékosok fejlődjenek,

itt mindenképpen el kell mondanom, hogy a szövetség minden létező eszközt és lehetőséget biztosított nem csak számunkra, de a többi korosztálynak is, mindkét nemben – mondta Forray Gábor szövetségi edző a bball1.hu-nak. – Minden mérés a rendelkezésünkre áll, és az elszomorít, hogy amikor ezeknek a srácoknak a legtöbbet kellene fejlődniük – az U18-as és az U20-as évek között, hiszen ekkor válnak férfivá, ekkor kapnak lehetőséget a felnőttcsapatoknál –, ebben az időszakban megtorpanás van. Ez nem a szövetség hibája, a napi munka nem megfelelő.

Az itt töltött időben fizikálisan, mentálisan és minden szempontból látható volt az előrelépés, azt gondolom, készen állunk a harcra.

Ebben azonban fejlődnünk kell, a napi munkát jobban meg kell szervezni, mert itt jön a lemaradás. Vannak olyan műhelyek, ahol egyértelműen volt fejlődés, a számok nem hazudnak, itt nem megsértődni kell, meg kifogást keresni, hanem dolgozni.

Eredmény tekintetében számomra a legfontosabb, hogy mindenki kihozza magából a maximumot, csapatként funkcionáljunk, tisztességesen viselkedjünk, illetve az a célunk, hogy az első két hely valamelyikét megcsípjük a csoportban, ha ez sikerül, az mindenképpen nagy fegyvertény – ezért nagyon sokat kell tenni és szerencsére is szükség lesz.

Forray Gábor Forrás: MKOSZ

A felkészülés során az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja meglátogatta a nemzeti csapatot a székesfehérvári edzőtáborban, és a főszereplőket kérdezte a várakozásokról, így Forray Gábor szövetségi edző mellett Gál Csongor és Erdős Artúr is megszólalt kameránk előtt.

A magyar U20-as férfiválogatott kerete:

Varga Ferenc

Szász-Veres Márk

Mészáros Ágoston

Gál Csongor

Lukácsi Gábor

Rosta Péter

Kupai László

Mezőfi Márk

Kertli Ádám

Palotai Máté

Angyal Medárd

Erdős Artúr



A csoportkör programja:

Július 10., péntek

18:30 Magyarország–Dánia

Július 11., szombat

20:30 Magyarország–Albánia

Július 12., vasárnap

18:30 Magyarország–Bulgária

Július 14., kedd

18:30 Magyarország–Hollandia

(Kiemelt képen: Varga Ferenc Forrás: MKOSZ)