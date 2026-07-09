Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: pénteken rajtol a B-díviziós U20-as férfi Eb Pozsonyban

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.09. 09:01
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U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
A magyar válogatott péntek este a dánok ellen nyitja a pozsonyi B-divíziós U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokságot. Forray Gábor csapata a csoportkörból való továbbjutást tűzte ki célul.

A leánycsapatok után a fiú kosárlabda-válogatottak is megkezdik szereplésüket a nyári korosztályos Európa bajnokságokon. Elsőként a Forray Gábor vezette U20-as nemzeti együttesnek lesz jelenése a pénteken kezdődő pozsonyi B-divíziós Eb-n. A legjobb hazai 2006-2007-es születésűekből álló keret egy hónapon át készült együtt a szövetség fehérvári edzőközpontjában. A mieink remek formában várhatják a közelgő kontinensviadalt, ugyanis a közvetlen Eb-felkészülés alatt

a portugálokat (81–59 és 80–79), illetve előtte az A-divíziós, tehát magasabban jegyzett románokat (83–74 és 76–73) is két-két alkalommal legyőzték

edzőmeccsen, míg a grúzokkal szemben egy-egy győzelemmel (92–70) és vereséggel (72–80) hangoltak.

A magyar válogatott a holland, az albán, a dán és a bolgár csapattal szerepel közös csoportban a másodvonalbeli tornán.

A mieink célja a csoportkörből való továbbjutás.

A felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé kerüléshez az első két hely valamelyikét kellene megszerezni.

itt mindenképpen el kell mondanom, hogy a szövetség minden létező eszközt és lehetőséget biztosított nem csak számunkra, de a többi korosztálynak is, mindkét nemben – mondta Forray Gábor szövetségi edző a bball1.hu-nak. – Minden mérés a rendelkezésünkre áll, és az elszomorít, hogy amikor ezeknek a srácoknak a legtöbbet kellene fejlődniük – az U18-as és az U20-as évek között, hiszen ekkor válnak férfivá, ekkor kapnak lehetőséget a felnőttcsapatoknál –, ebben az időszakban megtorpanás van. Ez nem a szövetség hibája, a napi munka nem megfelelő.

Ebben azonban fejlődnünk kell, a napi munkát jobban meg kell szervezni, mert itt jön a lemaradás. Vannak olyan műhelyek, ahol egyértelműen volt fejlődés, a számok nem hazudnak, itt nem megsértődni kell, meg kifogást keresni, hanem dolgozni.

Forray Gábor Forrás: MKOSZ

A felkészülés során az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja meglátogatta a nemzeti csapatot a székesfehérvári edzőtáborban, és a főszereplőket kérdezte a várakozásokról, így Forray Gábor szövetségi edző mellett Gál Csongor és Erdős Artúr is megszólalt kameránk előtt.

A magyar U20-as férfiválogatott kerete:
Varga Ferenc
Szász-Veres Márk
Mészáros Ágoston
Gál Csongor
Lukácsi Gábor
Rosta Péter
Kupai László
Mezőfi Márk
Kertli Ádám
Palotai Máté
Angyal Medárd
Erdős Artúr

A csoportkör programja:
Július 10., péntek
18:30 Magyarország–Dánia
Július 11., szombat
20:30 Magyarország–Albánia
Július 12., vasárnap
18:30 Magyarország–Bulgária
Július 14., kedd
18:30 Magyarország–Hollandia

(Kiemelt képen: Varga Ferenc Forrás: MKOSZ)

U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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