„Mi nem pénzért futballozunk!” – címmel tartott nyilvános estet az amatőr labdarúgás mai helyzetéről csütörtökön a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, a címmel utalva egy 1990-es évek végi, bújtatott fizetések ellen indult, pólófelirattal erősített káptalantóti akcióra. A Hátsó füves-kiállítás kísérő eseményeként, a Harmadik Félidő Bisztró beszélgetéssorozat veszprémi nyitányaként meghirdetett alkalom a múzeumi épület előtt, az egykori Nivegytigris lakókocsibüfénél zajlott, a sokáig a szentantalfai pálya mellett szolgáló mozgókantinból stílszerűen a Balaton-felvidéki falu Holló Pincészete kínálta borait. Az est vendége Rugovics Vendel korábbi háromszoros válogatott futballista, a Győr és a Veszprém egykori középpályása, jelenlegi utánpótlásedző, valamint Borbás Barna, a Válasz Online újságírója, az Első gól című könyv szerzője, Borbás Gáspár 41-szeres válogatott, ötszörös bajnok csatár dédunokája volt.

„A pszichológia ismert tapasztalata, hogy ha krízishelyzetbe kerül az ember, vissza kell mennie az alapokhoz, hogy onnan rakja rendbe magát. Érvényes lehet ez a labdarúgásban is – utalt Borbás Barna a magyar válogatott írek ellen elbukott vb-selejtezője után, 2025 végén megjelent, Vissza a gyökerekhez! című publicisztikájára, amelyben a századelő „polgári futballjának” szellemi hagyatékát kínálta a tisztulás forrásának. – Szerintem vannak jó minták arra, hogy az amatőr ethosz – a nem pénzért futballozás, az »ép testben ép lélek« gondolat, a bajtársiasság szelleme a 21. században is használható. Akkor, amikor merchbolt van, VAR-technológia, big data-elemzés és szuperdiéta, a játékosokra pedig sokszor mintha kitenyésztett állatokként gondolnának. Ott van például a Zöld-foki-szigetek példája a világbajnokságon. Hogy van az, hogy egy negyed budapestnyi lakosságú, hányatott történelmű kis óceániai sziget csuklóztatott nagycsapatokat? Ebben volt valami pimasz, valami nem teljesen szabályos, valami rendkívüli.”

Rugovics Vendel némiképp vitába szállt a romantikus gondolattal, felhívta a figyelmet a professzionális labdarúgás törvényszerűségeire, és arra, hogy a Zöld-foki-szigetek csapatát sem a tengerparton focizó fiatalokból szedték össze. Rávilágított arra is, hogy a magyar amatőr futballban sok esetben az eredményesség igénye felülírja a szép eszméket, például amikor Veszprémvarsányban dolgozott edzőként, a tulajdonos szándéka szerint helybeliek helyett főként Veszprémből szerzett fizetett játékosokra épült a csapat.

A Hátsó füves-kiállítás további kísérőeseményeiről a Hátsó füves Facebook-oldalán lehet tájékozódni.