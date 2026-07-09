Jackl Vivien: ezüst után újabb ezüst az ifi úszó Eb-n

Jackl Vivien az ifi Eb keddi nyitónapján a hosszabbik vegyesúszó-számban lett második, két nappal később pedig

1500 gyorson állhatott fel a dobogó második fokára az esti eredményhirdetéskor.

A Bp. Honvéd klubszíneit viselő, de ősz óta újfent nevelőedzőjével, Kocsis Mártával Tatabányán készülő kiválóság visszatért a világ élvonalába korosztályában, s immár mindhárom fajta medálból van neki a leghosszabb gyorstávon. Az októberben 18 esztendős kiválóság, aki 2024-ben, Belgrádban a felnőtt Európa-bajnokságon kontinenselsőként végzett, a tavalyelőtti és a tavalyi ifi Eb-n egyaránt bronzérmesként zárt, ehhez tette hozzá most Münchenben az ezüstöt.

A 18 éven aluliak kontinentális viadalának harmadik napján Jackl, aki harmadikként vette az előző napi selejtezőt, gyakorlatilag az első méterektől a második helyen haladt, az élen az orosz Kszenyija Misarina tempózott, aki meg is nyerte a döntőt (16.05.46 p), míg a mi lányunk végig mögötte és jócskán a többiek előtt csapott a célba 16:11.59-es idővel.

Csütörtökön még egy egyéni döntőben volt érdekeltségünk: Kertész Boróka, a Jövő SC nem sokára 16 esztendős üdvöskéje 100 pillangón a hetedik helyen végzett (1:00.14). Kertész tagja volt a délelőtt a hatodik legjobb időt (8:11.71) produkáló, így az esti fináléba jutott 4x200-as női gyorsváltónknak is, amelynek a döntőben már nélküle – Szabó Lilla, Orbán Boróka, Tombor Sára, Barta Bianka összeállításban – 8:10.48-cal egyetlen riválisát sem sikerült megelőznie.

A nap ígéretes magyar fejleményei közé tartozik, hogy a szerdán 200 pillangón ismét Európa-bajnokká avanzsált, így 2025-ös címét megvédő Antal Dávid a műfaj fele akkora távján a matinés selejtezőből kereken 53 másodperccel, negyedikként jutott tovább, hogy aztán az esti középdöntőben – a nála ezúttal gyorsabbakéihoz is igen közeli – ötödik időt érje el 52.81-gyel. Így

a jövő hónapban nagykorúvá váló nyírbátori szupertehetség pénteken akár egy újabb érem reményében ugorhat vízbe

az 1972-es olimpiára épült müncheni uszodában.

Hasonló kellemes kötelezettsége lesz Kokas Fanninak, a Jövő SC 17 éves úszójának, aki 200 háton a legjobb idővel (2:12.13) előfutamozott, a középdöntőből pedig másodikként (2:12.08) surrant tovább a pénteki fináléba. Ugyanebben a számban Király Hanna (2:14.42-vel) nyolcadikként lépett a 16 közé, s a döntős részvétel is összejött neki, miután az esti folytatásban ismét csak a nyolcadik időeredmény volt az övé (2:14.84).

Még éppen „befért” a finálé mezőnyébe 200 női mellen a BVSC-s Zámbori Hanna is, aki az előfutamban az ötödik (2:30.44), a középdöntőben pedig a nyolcadik időt (2:30.87) produkálta.

(Kiemelt képünkön: Jackl Vivien a 400 vegyes után 1500 gyorson is ezüstérmes lett Fotó: Derencsényi István/musz)