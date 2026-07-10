Eden Hazard: Remélem, Belgium mindenkit meglepve megnyeri a trófeát

Eden Hazard az üzleti életben is aktív, együttműködik az egyik belga gyorsétteremlánccal, illetve egy híres olasz borásszal is van közös projektje. De aktívan sportol, néha fut, rendszeresen kerékpározik és golfozik. Ezúttal a Marcának beszélt a Spanyolország–Belgium negyeddöntőről.

„Nagyon jó az egyvelegünk a fiatal tehetségeket és a rutinos játékosokat illetően. Hiszek benne, hogy Belgium mindenkit meglepve a lehető legmesszebbre jut a világbajnokságon, és megnyeri a trófeát. Már a negyeddöntőbe jutással is elégedettek lehetnek a szurkolók, de bízom benne, hogy továbbjutunk Spanyolország ellen. Kár, hogy egyik Hazard testvér sincs már a válogatottban… A viccet félretéve, remélem, hogy Belgium bejut a döntőbe. Ott a kapuban Thibaut Courtois, a világ legjobb kapusa, szerencsés vagyok, hogy vele játszhattam. Ő pedig velem… Emiliano Martínez is jó kapus, de Thibaut más szint. Magas, hihetetlen reflexei vannak, és lábbal is kiváló. Lamine Yamalról is beszélni kell, kicsit emlékeztet a pályafutása elején lévő magamra. Ugyanennyi évesen velem szemben is hatalmas elvárásokat támasztottak. A szurkolók szeretik nézni a játékát, a legfontosabb, hogy érezze jól magát a pályán. Hogy ki lesz a gólkirály? Meg vagyok győződve, hogy Kylian Mbappé. Élmény nézni, rendre szórakoztatja az embereket – a cselei elképesztők.”

Habár Eden Hazard a Real Madriddal Bajnokok Ligáját nyert 2022-ben, legszebb éveit a Chelsea-nél töltötte, s a mai napig szurkol a londoniaknak.

„Xabi Alonsónak nem volt könnyű dolga a Real Madridnál, és a Chelsea-nél sem lesz az, de jól ismeri a Premier League-et. Remélem, ismét sikeres lesz vele a klub, nem engedhetjük meg, hogy a Liverpool jobb legyen nálunk. A viccet félretéve, bízom Cole Palmerben és Estevaóban is, mindkettőjük játékát szeretem nézni.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Spanyolország–Belgium, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!