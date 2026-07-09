Öttusa: Rajncsák Diána két aranyat nyert a junior Eb-n

Mint arról beszámoltunk, két Európa-bajnoki címet szereztek a magyar öttusázók a juniorkorosztály Barcelonában rendezett kontinensviadalán.

A KSI 17 éves kitűnősége,

Rajncsák Diána mindkét elsőségből kivette a részét,

hiszen Bauer Blankával és Mészáros Emmával csapatban, valamint Tamás Botonddal vegyes váltóban is aranyérmes lett. Nem mellesleg egyéniben legjobb magyarként az előkelő ötödik helyen végzett.

„Azért maradt bennem némi hiányérzet, na meg bizonyítási vágy, mert az egyéni ötödik helynél többre is képes lettem volna, de beleszámítva, hogy nem egyszerűen jutottam ki, a válogatóversenyek nem a legjobban sikerültek, nem lehetek teljesen elégedetlen – nyilatkozta honlapunknak a reménység. –

Jellemző rám, hogy a világversenyekre összeszedem magam és amikor nagyobb a tét, akkor sokkal többet tudok kihozni magamból.

Nagyon örülök a csapatban és a váltóban megszerzett aranyéremnek. A magyar női juniormezőny nagyon erős, a lányoknak szinte nincs lyukas számuk, ezért számíthattunk a jó eredményre. Botival pedig szintén nagyon élveztem a versenyzést.”

Rajncsák Diána remekül kezdte az idei korosztályos világversenyei sorát Forrás: UIPM

Diána elmondta, hogy igen sűrű a nyári versenynaptára. Még ebben a hónapban junior-vb vár rá, aztán elindul váltóban a felnőtt Eb-n, majd jön a saját korosztálya, az U19-esek vb-je és Eb-je. Az U19-esek Európa-bajnokságára címvédőként érkezik, hiszen tavaly Litvániában ő bizonyult a legjobbnak a kontinens korosztályos megméretésén.

„A juniorok között a vébé mezőnye várhatóan erősebb lesz az Eb mezőnyénél, és nem is az a célom, hogy mindenképpen jobb helyen végezzek az ötödiknél, hanem az, hogy meg tudjam csinálni azt, amit elterveztem és elégedett legyek magammal a végén. Az U19-es Európa-bajnokság zárja majd az idei kiemelt versenyeim sorát, amelyen reményeim szerint előnyömre válik az addig gyűjtött versenytapasztalat.

Jó érzés címvédőként menni a korosztályom Eb-jére, de nyilván tudom, hogy nulláról indulnak a pontok és minden helyezésért újra keményen meg kell küzdeni.

Diána tavaly a szintén Litvániában rendezett U19-es világbajnokságon az egyéni ötödik helyen végzett. Az idén márciusban a felnőtt országos bajnokságon bronzérmet szerzett a győztes, olimpiai bajnok Gulyás Michelle és az ezüstérmes Guzi Blanka mögött.

(Kiemelt képünkön: Rajncsák Diána Fotó: MÖSZ)