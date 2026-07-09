Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: 16 magyar játékossal startol az ifjúsági és serdülő Eb

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.09. 15:44
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ifjúsági és serdülő Európa-bajnokság utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
Az ifjúságiak között tíz, a serdülők mezőnyében hat magyar asztaliteniszezőnek szurkolhatunk a pénteken induló, portugáliai utánpótlás Európa-bajnokságon.

Július 10. és 19. között a portugáliai Gondomar ad otthont az ifjúsági és serdülő asztalitenisz Európa-bajnokságnak, amelyen az idén is népes csapattal képviselteti magát a korosztályos magyar válogatott. A kontinensviadalon a csapatverseny mellett egyesben és a páros számokban is asztalhoz állnak a fiatalok.

Ami a mieink esélyeit illeti: Lei Balázs lehet a magyar küldöttség elsőszámú várományosa a jó szereplésre,

lehet a magyar küldöttség elsőszámú várományosa a jó szereplésre,

ugyanis hatodik kiemeltként egyesben és a szlovák Árpás Sámuel oldalán fiú párosban is az éremesélyesek közé tartozik. Kettősük két évvel ezelőtt már bronzérmet az ifik között, most utolsóévesként legalább ilyen, ha nem még fényesebb medálra vágynak.

A tavalyi korosztályos Eb-n egy-egy arannyal és bronzzal végeztek a magyar játékosok, miután Szántosi Dávid győzött egyesben az ifjúságiaknál, míg ugyanebben a korosztályban csapatban bronzérmet érdemelt ki a válogatott.

Forrás: MOATSZ/ITTF

Pénteken a csapatversenyekkel indul a program, majd jövő hét szerdán kezdődnek a küzdelmek mind egyesben, mind párosban. 

Barcsai Sophie és Poór Balázs csak az egyes és páros versenyszámokban indulnak. Az edzői stáb munkáját Szabó Krisztián, Varga László, Zombori Dávid és Böhm Gábor irányítja.

IFJÚSÁGI ÉS SERDÜLŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, GONDOMAR (PORTUGÁLIA)
Csoportbeosztás:
U15-ös leánycsapat:
Csehország
Horvátország
MAGYARORSZÁG (Fegyver Zsófia, Ivanics Izabell, Vass Borbála)
Belgium

U15-es fiúcsapat:
Németország
Csehország
MAGYARORSZÁG (Zsigmond Simon, Zubor Péter, Gilicz Bálint)
Svájc

U19-es leánycsapat:
Portugália
Spanyolország
MAGYARORSZÁG (Nagy Rebeka, Nagy Judit, Dohóczki Nóra, Pétery Johanna)
Bulgária

U19-es fiúcsapat:
Franciaország
MAGYARORSZÁG (Lei Balázs, Szabó Lénárd, Gergely Márk, Varga Botond)
Ausztria
Norvégia

(Kiemelt képen: Varga Botond Forrás: WTT/MOATSZ)

ifjúsági és serdülő Európa-bajnokság utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
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