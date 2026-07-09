Asztalitenisz: 16 magyar játékossal startol az ifjúsági és serdülő Eb

Július 10. és 19. között a portugáliai Gondomar ad otthont az ifjúsági és serdülő asztalitenisz Európa-bajnokságnak, amelyen az idén is népes csapattal képviselteti magát a korosztályos magyar válogatott. A kontinensviadalon a csapatverseny mellett egyesben és a páros számokban is asztalhoz állnak a fiatalok.

Ami a mieink esélyeit illeti: Lei Balázs lehet a magyar küldöttség elsőszámú várományosa a jó szereplésre,

ugyanis hatodik kiemeltként egyesben és a szlovák Árpás Sámuel oldalán fiú párosban is az éremesélyesek közé tartozik. Kettősük két évvel ezelőtt már bronzérmet az ifik között, most utolsóévesként legalább ilyen, ha nem még fényesebb medálra vágynak.

A tavalyi korosztályos Eb-n egy-egy arannyal és bronzzal végeztek a magyar játékosok, miután Szántosi Dávid győzött egyesben az ifjúságiaknál, míg ugyanebben a korosztályban csapatban bronzérmet érdemelt ki a válogatott.

Forrás: MOATSZ/ITTF

Pénteken a csapatversenyekkel indul a program, majd jövő hét szerdán kezdődnek a küzdelmek mind egyesben, mind párosban.

Barcsai Sophie és Poór Balázs csak az egyes és páros versenyszámokban indulnak. Az edzői stáb munkáját Szabó Krisztián, Varga László, Zombori Dávid és Böhm Gábor irányítja.

IFJÚSÁGI ÉS SERDÜLŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, GONDOMAR (PORTUGÁLIA)

Csoportbeosztás:

U15-ös leánycsapat:

Csehország

Horvátország

MAGYARORSZÁG (Fegyver Zsófia, Ivanics Izabell, Vass Borbála)

Belgium



U15-es fiúcsapat:

Németország

Csehország

MAGYARORSZÁG (Zsigmond Simon, Zubor Péter, Gilicz Bálint)

Svájc



U19-es leánycsapat:

Portugália

Spanyolország

MAGYARORSZÁG (Nagy Rebeka, Nagy Judit, Dohóczki Nóra, Pétery Johanna)

Bulgária



U19-es fiúcsapat:

Franciaország

MAGYARORSZÁG (Lei Balázs, Szabó Lénárd, Gergely Márk, Varga Botond)

Ausztria

Norvégia

(Kiemelt képen: Varga Botond Forrás: WTT/MOATSZ)