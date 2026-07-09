Nemzeti Sportrádió

Mourinho: Ami Egyiptommal történt Argentína ellen, fényes nappal elkövetett rablás

2026.07.09. 12:09
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Francois Letexier játékvezető (jobbra) sok kirtikát kapott az Argentína–Egyiptom nyolcaddöntő után (Fotó: AFP)
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Az egyiptomi média súlyos igazságtalanságot kiált, és igyekszik összegyűjteni a lehető legtöbb támogató megnyilvánulást, a labdarúgó-vb-n az argentinokkal szembeni 3–2-es vereség után, amit Egyiptomban egyértelműen a játékvezetés számlájára írnak. Az afrikaiak szerint két tizenegyestől fosztotta meg őket a meccset vezető Francois Letexier, valamint a VAR.

 

Az ország legnagyobb napilapja, az Al Ahram külön cikkbe szedte az Egyiptom mellett kiálló szakemberek, hírességek megnyilvánulásait José Mourinhótól Garri Kaszparovig.

Előbbi például „fényes nappal elkövetett rablásnak” nevezte a játékvezetést, és a sakknagymester is hasonlóan keményen fogalmazott a közösségi oldalán.

„Hihetetlen. Az egyiptomi gólt érvénytelenítették egy távoli szabálytalanság miatt, majd ugyanez a helyzet néhány perccel később, és az argentin gólt nem érvénytelenítették! Nincs VAR, semmi? A FIFA megint korrupt viccnek tűnik, kedvenceket játszik a sztároknak” – írta Kaszparov az X-en.

„Amikor az argentin csapat ellen játszol, a kettő-nullás vezetés sosem elég, mert nem csak tizenegy embert próbálsz legyőzni a pályán. Megpróbálod legyőzni a sípszót, a VAR-szobát, a torna teljes lebonyolítását” – idézi Mourinhót hosszabban a telegraphindia.com.

 

GD Estoril Praia v SL Benfica - Primeira Liga
José Mourinho (Fotó: AFP)

 

 

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