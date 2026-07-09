Mourinho: Ami Egyiptommal történt Argentína ellen, fényes nappal elkövetett rablás

Az ország legnagyobb napilapja, az Al Ahram külön cikkbe szedte az Egyiptom mellett kiálló szakemberek, hírességek megnyilvánulásait José Mourinhótól Garri Kaszparovig.

Előbbi például „fényes nappal elkövetett rablásnak” nevezte a játékvezetést, és a sakknagymester is hasonlóan keményen fogalmazott a közösségi oldalán.

„Hihetetlen. Az egyiptomi gólt érvénytelenítették egy távoli szabálytalanság miatt, majd ugyanez a helyzet néhány perccel később, és az argentin gólt nem érvénytelenítették! Nincs VAR, semmi? A FIFA megint korrupt viccnek tűnik, kedvenceket játszik a sztároknak” – írta Kaszparov az X-en.

„Amikor az argentin csapat ellen játszol, a kettő-nullás vezetés sosem elég, mert nem csak tizenegy embert próbálsz legyőzni a pályán. Megpróbálod legyőzni a sípszót, a VAR-szobát, a torna teljes lebonyolítását” – idézi Mourinhót hosszabban a telegraphindia.com.