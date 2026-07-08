Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: kikapott az Eb-nyolcaddöntőben az U20-as női válogatott

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.08. 16:32
null
Címkék
kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Vereséget szenvedett az U20-as női kosárlabda-válogatott a litvániai korosztályos Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében Izrael ellen.

Ahogyan arról az Utanpotlassport.hu beszámolt, csoportharmadikként jutott tovább az U20-as női kosárlabda-válogatott a Litvániában zajló Európa-bajnokságon. Magyar Gergely együttese szerdán a nyolcaddöntőben Izraellel találkozott, a mérkőzést

a rivális nyerte 96–79-re.

Az izraeliek az első három negyedben győztek, a záró felvonás pedig döntetlennel zárult. A magyar csapat a 9–16. helyért játszhat tovább.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
Nyolcaddöntő
Magyarország–Izrael 79–96 (16–25, 20–27, 25–26, 18–18)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)

kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Röplabda: németek elleni siker az U18-as leány Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Labdarúgás: megvalósult Farkas Timót gyerekkori álma

Utánpótlássport
8 órája

Kosárlabda: csoportharmadikként mentek tovább az U20-as lányokaz Eb-n

Utánpótlássport
20 órája

Úszás: Jackl Vivien ezüstérmével indult a müncheni ifjúsági Eb

Utánpótlássport
20 órája

Birkózás: László Koppány bronzérmes a szkopjei U20-as Eb-n

Utánpótlássport
21 órája

Birkózás: Zsitovoz Petro döntős a szkopjei U20-as Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Öttusa: magyar aranyéremmel kezdődött az U17-es Európa-bajnokság

Utánpótlássport
Tegnap, 12:46

Vojvoda Dávid: Valamit biztos jól csináltunk Hanga Ádámmal

Kosárlabda
Tegnap, 12:28
Ezek is érdekelhetik