Kosárlabda: kikapott az Eb-nyolcaddöntőben az U20-as női válogatott
Vereséget szenvedett az U20-as női kosárlabda-válogatott a litvániai korosztályos Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében Izrael ellen.
Ahogyan arról az Utanpotlassport.hu beszámolt, csoportharmadikként jutott tovább az U20-as női kosárlabda-válogatott a Litvániában zajló Európa-bajnokságon. Magyar Gergely együttese szerdán a nyolcaddöntőben Izraellel találkozott, a mérkőzést
a rivális nyerte 96–79-re.
Az izraeliek az első három negyedben győztek, a záró felvonás pedig döntetlennel zárult. A magyar csapat a 9–16. helyért játszhat tovább.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
Nyolcaddöntő
Magyarország–Izrael 79–96 (16–25, 20–27, 25–26, 18–18)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
Nyolcaddöntő
Magyarország–Izrael 79–96 (16–25, 20–27, 25–26, 18–18)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
(Kiemelt képünk forrása: FIBA)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik