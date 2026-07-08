Kosárlabda: kikapott az Eb-nyolcaddöntőben az U20-as női válogatott

Ahogyan arról az Utanpotlassport.hu beszámolt, csoportharmadikként jutott tovább az U20-as női kosárlabda-válogatott a Litvániában zajló Európa-bajnokságon. Magyar Gergely együttese szerdán a nyolcaddöntőben Izraellel találkozott, a mérkőzést

a rivális nyerte 96–79-re.

Az izraeliek az első három negyedben győztek, a záró felvonás pedig döntetlennel zárult. A magyar csapat a 9–16. helyért játszhat tovább.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA

Nyolcaddöntő

Magyarország–Izrael 79–96 (16–25, 20–27, 25–26, 18–18)

A mérkőzés jegyzőkönyve



Az U20-as női válogatott kerete:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti. A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.

(Kiemelt képünk forrása: FIBA)