Nemzeti Sportrádió

Úszás: ezer delfin után több száz cápa a vízben

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.06.30. 10:04
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úszás utánpótlás utánpótlássport
A versenyúszás korosztályos piramisának alapját adó 11-12 évesek csúcsviadala következik a héten: szakszóval a cápák országos bajnoksága zajlik szerdától szombatig Győrött.

A delfin korosztály mintegy ezer - tíz esztendős vagy annál fiatalabb - úszót mozgósító regionális bajnokságai után közvetlenül

a cápa ob várja a sportági hátország 2014-ben és 2015-ben született reménységeit, akik az egyik legaktívabb vidéki fellegvárban, jelesül a győri Aqua Sportközpontban mutathatják meg, mennyit fejlődtek az eltelt egy esztendőben technikában, erőben,

magyarán: úszástudásban. Ráadásul jubileumi alkalom az idei: tizedszer rendezi meg a szövetség, a MÚSZ a cápa korosztály országos bajnokságát.

Az ötvenes medencébe kiírt, négynapos vetélkedő a tavalyi – eleve hatalmas – számokat közelíti:

a 2026-os ob-n 76 honi klubból jóval több, mint négyszázan adnak számot felkészültségükről,

vagy ahogyan a korosztályos versenyrendszer kitalálói rögzítették: a kis versenyzők a bajnokságon mutathatják meg, ki-ki mennyire képes előállni a „saját időhöz viszonyított legnagyobb javulással”.

Távválaszték bőven van, hiszen az 50-től a 100-on, 200-on, 400-on és 800-on át egészen az 1500 méterig terjedő gyorsszámok mellett a többi klasszikus úszásnemben, vagyis háton, mellen és pillangón, de még vegyesúszásban is kínál rajtlehetőséget az ob programja fiúknak és lányoknak egyaránt. Mi több: a klubok váltókban is versenyeztethetik legjobbjaikat.

Ami az egyéni indulást illeti: van, aki csak egy-két számban startol, de akad a már a felnőttviadalokon is szerepelt olyan talentum, mint példának okáért a 2014-es zalaegerszegi Besenczi Hella, aki éppenséggel tíz (!) számban próbálkozik. És ha már egyesületet említettünk: a legtöbb cápát a BVSC-Zugló ereszti a győri medencébe: a vasutasklubból 26-an startolnak, de népes kis csapat képviseli a Ferencvárosi Torna Clubot (20), a Debreceni Sportcentrum-SI-t (16), ahogy a Bálinti Úszó Egyesületet (12), a Békéscsabai Előre ÚK-t (12), a Nyiregyházi Sportcentrumot (12), a Szombathelyi Sportiskolát (12) és a Kecskeméti Sportiskolát (11) is. A házigazda UNI Győri ÚSE, amely Petrov Árpád személyében a versenyigazgatót is adja, tíz úszópalántát nevezett.

(Kiemelt képünkön: száguldás ifjú cápa módra Fotó: Tésik Attila)

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