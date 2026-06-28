Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: hétfőn kezdődik az U16-os leány nyílt Európa-bajnokság

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.06.28. 19:10
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Pigniczki Krisztina kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Az első világversenyükön szerepelnek hétfőtől az U16-os leány kézilabda-válogatott tagjai, akik Svédországban lépnek pályára nyílt Európa-bajnokságon.

Húsz évvel az első kiírás után, idén tizedik alkalommal rendezik meg az U16-os leány nyílt kézilabda Európa-bajnokságot. A viadal mérföldkő a fiatal sportolók életében, hiszen ez a kézisek

első lehetősége, hogy korosztályos világversenyen vegyenek részt.

A kontinensviadal hétfőn kezdődik a svédországi Göteborgban, ahol 20 csapat méri össze a tudását, közte a magyar együttessel. A Pigniczki Krisztina szövetségi edző vezette, 2010-es és 2011-es születésű lányok alkotta válogatott immár nagyjából két éve dolgozik együtt, a csapat tagjai ezzel az eseménnyel búcsúznak az serdülőkorosztálytól, és lépnek át ősszel az ifjúságiak közé. 

Az együttes számos alkalommal edzőtáborozott az említett időszakban, néhány hónapja az egyikben az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja meglátogatta a játékosokat:

Az nem kérdés, hogy a keret tagjai izgatottan várják a kezdést, az Eb-ig vezető úton pedig több felkészülési mérkőzést is játszottak külföldi együttesek ellen, tavaly ősszel például Sukorón szerepeltek Három Nemzet-tornán, amelyen a lengyeleket és a németeket legyőzve zártak elsőként. 

A nyílt Eb-n négy ötcsapatos csoportban kezdik meg a szereplést a válogatottak, a magyarok a csehekkel, a horvátokkal, az izlandiakkal és a litvánokkal találkoznak majd ebben a szakaszban. A csoportok első két helyezettje jut tovább a negyeddöntőbe. A magyarok hétfőn a litvánokkal és a horvátokkal, kedden az izlandiakkal és a csehekkel találkoznak, a negyeddöntőket szerdán, az elődöntőket csütörtökön, a döntőt és a bronzmeccset pénteken rendezik; közben helyosztók is zajlanak majd.

„Pozitív előjelekkel várjuk az Európa-bajnokságot, jól sikerült a felkészülésünk, a lányok óriási elánnal dolgoztak az edzőtáborokban. Mérkőzésről mérkőzésre tervezünk az eseményen, a héten gyakoroltunk taktikai elemeket, minimális erősítés is került a programba. Mindenkinek új helyzet ez a kézilabdázóink közül, igyekeztünk minden fontos információt átadni nekik, hogy a lehető legtöbb dologra felkészítsük őket. Szeretnénk jó eredménnyel zárni, ugyanis a jövő nyári világversenyünk ettől a helyezéstől függ” – mondta a honlapunknak Pigniczki Krisztina.

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)

Pigniczki Krisztina kezilabda utánpótlás utánpótlássport
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