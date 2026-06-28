Kézilabda: jó hangulatban fejlődnek a tatabányai kis tigrisek

Hazánk egyik meghatározó férfi kézilabdacsapata a MOL Tatabánya, amely több mint nyolcvanéves története során számos sikert ért el, köztük többször magyar bajnoki címet is szerzett. Bár a sikerkorszakot a hetvenes-nyolcvanas évekre teszik, a jelenben sem panaszkodhatnak: a 2025–2026-os évadban a tatabányaiak – becenevükön a „Kék Tigrisek” – a bajnokságban magabiztosan szerezték meg a harmadik helyet, a Magyar-kupában és az EHF Európa-kupában a második helyen végeztek, így a szezon az egyesület történetének egyik legeredményesebbje lett.

Az egyesületben, amelyet a MOL – Új Európa Alapítvány támogat, a korosztályos játékosok képzésére is nagy hangsúlyt fektetnek, az utánpótlás évről évre fejlődik, a fiatalok a felnőttekhez hasonlóan tartalmas időszakot zártak. A klubnak húsz fiúcsapata vett részt valamelyik korosztályos bajnokságban, a statisztikák kedvelőinek pedig azt is eláruljuk: az együttesek összesen 287 pontot gyűjtöttek. Az idősebb korcsoportok közül az U18-ban negyedik, az U20-ban pedig ötödik lett a MOL Tatabánya, előbbi mindössze öt ponttal maradt le a négyes döntőt érő második helyről.

Szappanos Gergely már hét éve dolgozik a klub utánpótlásért felelős szakmai igazgatójaként. Elmondása szerint ez idő alatt sokat lépett előre a korosztályos részleg, amit a fiatalokkal foglalkozó szakemberek összetartó munkájának tulajdonít.

„Amikor megkaptam a pozíciót, akkor – főleg az idősebb korosztályokban, amilyen az U20-as vagy az U18-as – a jelenlegihez képest jóval több volt a távolabbról idekerült játékos. Célként azt fogalmaztuk meg, hogy olyan rendszert építsünk fel, amelyben minél több tatabányai vagy a környékről érkező fiatal kap szerepet.

A helyi kézilabdázókra helyeztük a fókuszt, hogy segítsük a szűkebb régiónk reménységeit.

Ez manapság már kilencven-kilencvenöt százalékban megvalósult minden korosztályban. A 2010-es évek végén nagyjából száznegyven fő alkotta az utánpótlásunkat, a mostani évadot lezáró összegzésünk pedig azt mutatta, hogy elértük a kétszáznyolcvan főt. Vagyis ennyien kézilabdáznak nálunk versenyengedéllyel.”

Fokozatosan nő a tatabányai egyesület utánpótlásbázisa Forrás: MOL Tatabánya

A tatabányai klub utánpótlása tehát hét év alatt a duplájára nőtt.

„Próbálunk alkalmazkodni a hazai szövetség versenykiírásaihoz, és folyamatosan igyekszünk iskolai partneri kapcsolatokat kialakítani, jelenleg négy-öt intézménnyel működünk együtt. Ebből szempontból tehát sikeresek vagyunk, de a bajnoki helyezésekre sem panaszkodhatunk. Az U20-asok és az U18-asok az élmezőnyben végeztek a bajnokságuk alapszakaszában, és a fiatalabb korosztályokban is ügyesek voltak a srácok.

Az elsődleges azonban nem az érmek begyűjtése, hanem a fejlődés, és úgy látjuk, ez maradéktalanul megvalósul.

Szappanos szerint fontos, hogy minél több helyi fiatal járja végig a korosztályos ranglétrát, és jusson el a MOL Tatabánya színeiben az U18-as és az U20-as korcsoportig, a legnagyobb kihívást azonban a felnőttcsapatba kerülés jelenti.

„A felnőttcsapat minden bajnokságnak komoly célokkal vág neki, ehhez pedig elengedhetetlenek azok a játékosok, akik közé a fiataljainknak nem könnyű bekerülni. Mindig van egy-két srác az utánpótlásunkból, aki az adott nyáron fellép a nagyok közé, és attól kezdve csak rajta múlik, ki tudja-e harcolni a stabil helyét.

A nálunk nevelkedett kézilabdázók közül a legnagyobb örömünkre sokan NB I-es, NB I/B-s együttesnél kötöttek ki,

ilyen például a közelmúltból Bodnár Ádám vagy Edwards Olivér. A jelenlegi utánpótlásbázisból is több nagy reménységünk van, említhetem Becker Botondot vagy Turán Balázst, utóbbi ráadásul a serdülőválogatott kapuját is védhette nemrég. Az biztos, hogy a jól szereplő felnőttcsapat plusz motivációt nyújt a tatabányai gyerekeknek, de a legfontosabb, hogy mindenkit szakszerű munkával segítsünk a fejlődésben, jó hangulatban. Hogy mindenki jól érezze magát, és szeresse a kézilabdát.”

Becker Botond (17-essel) tavasszal már az NB I-es bemutatkozás közelébe került Forrás: MOL Tatabánya

Az első csapat küszöbén



A 2008-as születésű Becker Botond 2022 óta erősíti a MOL Tatabányát, 14 évesen került az egyesülethez Komáromból. A játékosra a legutóbbi idényben az U20-as, az U18-as és az NB II-es bajnokságban számítottak. Négy alkalommal a felnőttélvonalban is leülhetett a kispadra, igaz, a debütálás ott még várat magára. A lehetőség adott a számára, ugyanis a nyári felkészülést az első csapattal kezdi meg.



„Sokat fejlődtem az elmúlt években, a közös edzések mellett rengeteg egyéni képzésen is részt vettem. Minden téren előreléptem, talán ennek volt köszönhető, hogy januárban meghívtak a felnőttek edzésére. Alig hittem el, amikor elolvastam az üzenetet. Nem vagyok izgulós típus, de az első tréning előtt azért eléggé dobogott a szívem. Már ez a néhány hónap is sokat lendített a játékomon, és azon leszek, hogy a folytatásban is minél többet fejlődjek. A célom, hogy bemutatkozzak az NB I-ben, és minél tovább tagja legyek ennek a közegnek. Rajtam kívül többen is csatlakozhattak már a nagyok edzéseihez, vagyis nálunk számítanak a fiatalokra.”

(Kiemelt képünk forrása: MOL Tatabánya)