Nemzeti Sportrádió

Hét Domb: Milák országos rekordja, újabb világcsúcs

2026.06.28. 21:55
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Milák Kristóf remekelt Rómában (Czinege Melinda)
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Gretchen Walsh Hét Domb nemzetközi viadal Sette Colli Milák Kristóf
Milák Kristóf új országos csúccsal lett második 50 méteres pillangóúszásban a Sette Colli (Hét Domb) elnevezésű római nemzetközi viadal vasárnapi, záró napján.

Milák Kristóf parádés úszással lett második 50 méter pillangón Rómában, a Sette Colli (Hét Domb) elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A kétszeres olimpiai bajnok 22.86 másodperces idővel csapott célba, ezzel jelentősen megjavította karrierje legjobbját (23.03), amelyet áprilisban a soproni országos bajnokságon úszott. A számot a svájciak kiváló sprintere, Noé Ponti nyerte 22.73-mal. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es kvangdzsui világbajnokság óta Szabó Szebasztián tartotta 22.90-nel.

A Honvéd klasszisán kívül dobogóra állhatott és egyaránt harmadik lett 200 méter háton Molnár Dóra (2:13.67), ugyanebben a számban a férfiaknál Kovács Benedek (1:57.76), valamint 200 méter vegyesen Török Dominik (1:59.63).

Egymást követő második napon is megdőlt egy világcsúcs az olasz fővárosban: a holland Marritt Steenbergen szombaton 100 méter gyorson döntött rekordot, míg vasárnap az amerikai Gretchen Walsh 50 méter gyorson 23.55 másodperces idővel diadalmaskodott, ezzel honfitársa, Kate Douglass kilenc nappal ezelőtti 23.59-es legjobbját adta át a múltnak.

 

Gretchen Walsh Hét Domb nemzetközi viadal Sette Colli Milák Kristóf
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