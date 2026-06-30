„Próbálja meg újra a következő vb-n” – Neymar odaszúrt a német jósnak

A brazilok Japán elleni búcsúját és a hollandok világbajnoki címét jósolta a német közgazdász, Joachim Klement, aki saját fejlesztésű modelljét használva sikeresen megtippelte a legutóbbi három világbajnokság győztesét. Az amerikai–kanadai–mexikói rendezésű világbajnokságon viszont egy napon belül mindkét jövendölésével nevetség tárgyává vált – Neymar nem is mulasztotta el, hogy a jövendőmondón köszörülje a nyelvét.

Finoman szólva sem jöttek be Joachim Klement német közgazdásznak az idei labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatos jóslatai. A saját maga készítette matematikai modell használatával – amelybe olyan faktorokat is beépített, mint az adott ország egy főre eső GDP-je, a népessége vagy éppen a hőmérséklet – az elmúlt három torna végső győzteseit telibe találó tudós a brazilok Japán elleni kiesését és Hollandia világbajnoki címét jövendölte, ám most csúnyán melléfogott: Brazília hátrányból fordítva legyőzte az ázsiaiakat, a hollandok pedig tizenegyespárbajban búcsúztak Marokkóval szemben.

Több sem kellett a „kanárik” sztárjának, Neymarnak, aki csapata 2–1-re megnyert mérkőzése után X-bejegyzésben üzent az önjelölt prófétának. „Joachim Klement úr, kérem, próbálja meg újra a következő vébén” – zrikálta a német gurut a támadó.

A hollandok kiesését látva a 34 éves csatár nem tudta megállni, hogy ismét megforgassa a kést a tudósban.

„Már megint nem jött be” – hangzott az újabb kommentár.