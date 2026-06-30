Biztató játékelemek és hiányosságok a férfi kosárlabda-válogatottnál

Az NBA-sztár Lauri Markkanen és a Kecskemét irányítója is ott van a finn férfi kosárlabda-válogatottban, amely pénteken csap össze Helsinkiben a magyarokkal a világbajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában. A Lassi Tuovi szövetségi kapitány által 24-ről 16 fősre szűkített névsorban a legnagyobb név a finn kosárlabda történetének legjobbja, a 2017 óta 492 NBA-mérkőzésen szerepelt Lauri Markkanen. A Utah Jazz 216 centis óriása játszott már NBA All Star-gálán is, hazájában pedig első kosarasként választották meg az év sportolójának 2023-ban. A 29 éves klasszis klubkötelezettségei miatt nem volt ott novemberben Szombathelyen, ahol Gasper Okorn szakvezető tanítványai 89–52-re verték az északiakat az első fordulóban. Ugyancsak helyet kapott a csoportból már továbbjutott finnek keretében Ilari Seppälä, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 33 éves irányítója, aki a vasi összecsapáson öt ponttal segítette együttesét. A legutóbb Eb-negyedik gárda névsorában mindössze két olyan kosaras található, aki a hazai bajnokságban szerepel. A magyar válogatott a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikációban, novemberben legyőzte a finneket Szombathelyen, aztán Belgiumban diadalmaskodott 87–85-re, majd Szombathelyen (71–74) és Le Mans-ban (98–79) is kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A helsinki meccs után a magyarok hétfőn, a székesfehérvári MET Arénában zárják az első csoportkört a sereghajtó Belgium ellen. A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban. (MTI)