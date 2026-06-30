Biztató játékelemek és hiányosságok a férfi kosárlabda-válogatottnál
Nem mondhatni, hogy az elégedettség mintaképe volt Gasper Okorn, a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya az oroszok elleni felkészülési összecsapást követően, amit egyébként 72–71-re megnyert csapata. A brusztolós, töredezett mérkőzésen 14 játékost forgatott a szlovén szakember, s a fiatal rivális – amely az orosz–ukrán háború kirobbanása óta alig-alig játszott, hiszen kizárták a FIBA (nemzetközi szövetség) versenyeiről – bizony sokszor hozta nehéz helyzetbe Váradi Benedekéket, akik pénteken a finnekkel csapnak össze Helsinkiben a világbajnoki selejtező 5. fordulójában, majd 6-án, hétfőn a belgákat fogadják Székesfehérváron.
„Ezen a találkozón nem a finnek ellen készültünk, ez egy gyakorló mérkőzés volt, és az volt a lényege, hogy megtudjuk, mi milyen passzban vagyunk – mondta a Nemzeti Sportnak Okorn. – Hétfőtől már célzottan a finnekkel foglalkozunk. Tipikus nyári felhozómeccs volt, láthattuk, mindenkinek ritmusba kell lendülnie, sokan ettől még messze vannak. Láttam biztató elemeket és az elmaradást is, rengeteg dobás kimaradt tiszta helyzetből, a büntetőket pedig csapnivalóan értékesítettük. A védekezés nagyjából rendben volt, igyekeztem sűrűn rotálni az együttest.”
Valóban, a csapat triplamutatója (9/33, 27%) gyenge volt, egyedül Váradinak ment jól a dobás (4/6), s a büntetők (15/26, 58%) is kimaradtak, de nyilván a finnek elleni első selejtezőig lehet a hatékonyságon javítani. Ők egyébként kihirdették a 16-os keretüket a mieink és a franciák elleni meccsre (tízen most is ott vannak a tavalyi Eb-n negyedik helyezett csapatból), s megtaláljuk a listán az Utah Jazz 213 centis klasszisa, Lauri Markkanen, valamint a Kecskemét dobóhátvédje, Ilari Seppälä nevét is.
|NBA-SZTÁR ÉS KECSKEMÉTI LÉGIÓS A FINN KERETBEN
Az NBA-sztár Lauri Markkanen és a Kecskemét irányítója is ott van a finn férfi kosárlabda-válogatottban, amely pénteken csap össze Helsinkiben a magyarokkal a világbajnoki selejtezősorozat ötödik fordulójában.
A Lassi Tuovi szövetségi kapitány által 24-ről 16 fősre szűkített névsorban a legnagyobb név a finn kosárlabda történetének legjobbja, a 2017 óta 492 NBA-mérkőzésen szerepelt Lauri Markkanen. A Utah Jazz 216 centis óriása játszott már NBA All Star-gálán is, hazájában pedig első kosarasként választották meg az év sportolójának 2023-ban. A 29 éves klasszis klubkötelezettségei miatt nem volt ott novemberben Szombathelyen, ahol Gasper Okorn szakvezető tanítványai 89–52-re verték az északiakat az első fordulóban.
Ugyancsak helyet kapott a csoportból már továbbjutott finnek keretében Ilari Seppälä, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 33 éves irányítója, aki a vasi összecsapáson öt ponttal segítette együttesét. A legutóbb Eb-negyedik gárda névsorában mindössze két olyan kosaras található, aki a hazai bajnokságban szerepel.
A magyar válogatott a második helyen jutott tovább az augusztusi előselejtezőből, majd a közvetlen kvalifikációban, novemberben legyőzte a finneket Szombathelyen, aztán Belgiumban diadalmaskodott 87–85-re, majd Szombathelyen (71–74) és Le Mans-ban (98–79) is kikapott az olimpiai ezüstérmes franciáktól. A helsinki meccs után a magyarok hétfőn, a székesfehérvári MET Arénában zárják az első csoportkört a sereghajtó Belgium ellen.
A csoport első három helyezettje jut tovább a második körbe, ahol a H-csoport (Szlovénia, Csehország, Svédország, Észtország) első három helyezettjével kerül majd egy hatosba, melyből az első három jut ki a világbajnokságra. A vb-t 2027. augusztus 27. és szeptember 12. között rendezik Katarban. (MTI)
FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
1. KÖR, G-CSOPORT
A PROGRAM
Július 3., péntek
17.30: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)
20.30: Belgium–Franciaország
6. (utolsó) forduló
Július 6., hétfő
18.00: MAGYARORSZÁG–Belgium (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Finnország
Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.