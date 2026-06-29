Vízilabda: Montenegrótól is kikapott az U18-as válogatott

A portugáliai Rio Maiorban zajlik az U18-as fiú vízilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott az első divízióban kapott helyet, így a csoportküzdelmek tétje az volt, hogy egyenesen a negyeddöntőbe jut, vagy kell játszani a legjobb nyolc közé kerülésért. Kovács Róbert csapata az első körben legyőzte Szerbiát 17–10-re, majd kikapott Horvátországtól 12–9-re, az utolsó fordulóban pedig

alulmaradt Montenegró ellen – 20–13.

Arról, hogy hányadik helyen zárja a csoportot a magyar együttes, a szerbek és a horvátok hétfői összecsapásának végeredménye dönt.

U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)

Magyarország–Montenegró 13–20 (2–5, 6–6, 3–5, 2–4)



Az U18-as vb-csapat:

Kapusok

Király Csaba - UVSE

Szilágyi Ádám - SOSC

Mezőnyjátékosok

Czirok Márton - KSI

Divják Deján - BVSC

Gedra Botond - Szeged

Hidasi Zétény - Szolnok

Jámbor Csaba - FTC

Kondor Zétény - SOSC

Kovács Levente - UVSE

Kovács Mátyás - KSI

Moldisz Milán - Eger

Pintér Noah - BVSC

Rabb Benedek - KSI

Stogicza Levente - SOSC

Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)