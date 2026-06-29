Vízilabda: Montenegrótól is kikapott az U18-as válogatott
Vereséget szenvedett Montenegró ellen az U18-as magyar fiú vízilabda-válogatott a Portugáliában zajló világbajnokság csoportkörében, de így is folytathatja az egyenes kieséses szakaszban.
A portugáliai Rio Maiorban zajlik az U18-as fiú vízilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott az első divízióban kapott helyet, így a csoportküzdelmek tétje az volt, hogy egyenesen a negyeddöntőbe jut, vagy kell játszani a legjobb nyolc közé kerülésért. Kovács Róbert csapata az első körben legyőzte Szerbiát 17–10-re, majd kikapott Horvátországtól 12–9-re, az utolsó fordulóban pedig
alulmaradt Montenegró ellen – 20–13.
Arról, hogy hányadik helyen zárja a csoportot a magyar együttes, a szerbek és a horvátok hétfői összecsapásának végeredménye dönt.
U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)
Magyarország–Montenegró 13–20 (2–5, 6–6, 3–5, 2–4)
Az U18-as vb-csapat:
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
Magyarország–Montenegró 13–20 (2–5, 6–6, 3–5, 2–4)
Az U18-as vb-csapat:
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok
(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)
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