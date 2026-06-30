Bognár György: Az idény előtt három centiméterrel magasabb lettem

– Javul a térde?

– Egy hónapja volt az operáció, már rá tudok lépni a lábamra, elhagytam a mankót, két-három hónap múlva teljesen rendben leszek… – felelte a Paksi FC vezetőedzője, Bognár György, aki a bajnokság befejezése után kapott térdprotézist. – Ez a térdem százszor rosszabb állapotban volt, mint a másik, pedig amikor azt megműtötték, az volt sokkal elhasználtabb. Háromórás volt a beavatkozás, a műtétet végző Berkes István elmondta, alul-felül körbe kellett csiszolni, két napig folyt ki belőle a váladék. Megbíztam a doktor úrban, megoldotta, amit kellett, és három centiméterrel magasabb lettem, mert már nem görbe a lábam.

– Az NB I-es csapatoknál javában zajlik a felkészülés, miközben két hete tart a világbajnokság. A legutóbb vb-n szereplő magyar válogatott tagja volt negyven évvel ezelőtt, úgyhogy kíváncsi vagyok, a mostani, negyvennyolc csapatos lebonyolítás hogy tetszik önnek?

– Az, hogy negyvennyolc csapat játszik, nem sportszakmai, hanem sportpolitikai döntés! A világbajnokságra kijutott tíz-tizenkét olyan együttes, amelynek nem lenne ott a helye, biztos vagyok benne, a magyar válogatott közülük többet is simán megverne. Annak sem örülök, hogy éjszaka, hajnalban vannak a meccsek. Szeretem a futballt, vártam, hogy elkezdődjön a vb, de nem nézek meg minden mérkőzést, mert nem érdekel. Majd ha eljutnak a legjobb tizenhatig…

– A Paksra sohasem volt jellemző a nagy jövés-menés, a keret magja nagyon régóta együtt van. Nagyjából két hete tart a felkészülés, mi a helyzet a csapatnál?

– Visszatértek az előző idényben kölcsönadott játékosok, velük vagyunk többen, lassan majd le kell szűkíteni a keretet huszonnyolc tagúra, amelybe természetesen a kapusok és a fiatalok is beletartoznak. Nagyjából megvagyunk, még egy-két labdarúgó kölcsönadását kell megoldani. Hogy érkezhet-e új játékos? Nem állunk úgy anyagilag, hogy bárkit is kinézzünk magunknak, akiért fizetni kell. Egyébként úgy látom, hogy a piacon a Debrecen és az Újpest kivételével senki sem áll úgy, szóval, abból építkezünk, amink van, de ez normális is.

– Olyan, a nagyközönség által kevésbé ismert labdarúgóba, mint a 2022 nyarán Gyirmótról szerződtetett Varga Barnabás, mostanság lehetetlen belefutni?

– Most nincs a piacon ilyen játékos. Egyébként van hat támadónk, nem akarunk már mást idehozni.

– Van némi bizonytalanság a magyar futball körül, hogy mást ne mondjunk, alig egy hónappal az idény kezdete előtt nincs információ arról, a klubok mekkora összeget kapnak az MLSZ-től a televíziós pénzekből. Ebből mit érez Bognár György, a bronzérmes csapat vezetőedzője?

– Előbb-utóbb ez is kiegyenesedik. Mivel az MLSZ-nél vannak a jogok, a szövetség felelőssége, hogy ez a kérdés rendben legyen.

– Három és fél hét múlva rajtol az új idény: várja már, hogy újra tétmérkőzéseket játszanak?

– Az edzőmeccsek valamennyire feldobnak, az edzéseken a kollégák nagyon jól dolgoznak, és persze, hogy várom a tétmérkőzéseket, a lényeg mindig azokon van. Jobb helyzetben vagyunk, mint az elmúlt két évben, amikor az Európa-ligában játszottunk, és csak két hetünk volt a felkészülésre. Akkor a Magyar Kupa-győztes csapatunkból négy kezdő labdarúgó eligazolt, és tulajdonképpen az Európa-liga jelentette a felkészülési mérkőzéseket, akkor kezdtük építeni az együttest. Tény, a Konferencialigában nem volt szerencsés a sorsolásunk, de most legalább két héttel később kell nemzetközi találkozót játszanunk.

– Nem bánja, hogy a Konferencialigában a Panathinaikoszt, a legerősebbnek tűnő csapatot kapták a lehetséges riválisok közül?

– Jobb lenne, mondjuk, egy montenegrói vagy északmacedón csapattal vért izzadós meccset vívni? Inkább jöjjön ide olyan ellenfél, amelyik futballozik, és szerintem az, hogy a Panathinaikosz eljön Paksra tétmeccset játszani, nekünk rangot jelent.

– Sorozatban háromszor is dobogón végzett a Paks, képes lehet erre negyedszer is?

– Nem lehet előre megmondani. Alakulhat jól is az idény, az állandóság megvan az öltözőben, ám a rajt előtt merész kijelentés lenne, hogy újra az első három között zárunk. Lehet jó csapatunk, de majd menet közben látjuk igazán, mire lehet képes – a realitást az első hat hely egyikének a megszerzése jelenti.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Debreceni Ákos (Kecskeméti TE), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK), Rideg Bálint (Videoton FC Fehérvár), Szalai József (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ádám Martin (szabadon igazolható), Hinora Kristóf (MTK Budapest), Simon Barnabás (FC Ajka), Tamás Olivér (Haladás)

Kölcsönből visszatér klubjához: Alaxai Áron (Nyíregyháza Spartacus)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –