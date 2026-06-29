Kézilabda: fontos győzelem Japán ellen az U20-as női vb-n

A világbajnokságról szóló beszámolóink a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával készülnek.

Maradthatott hiányérzet a csoportkör kapcsán a magyar U20-as női kézilabda-válogatottban, amely a Kínában zajló világbajnokságon Tajvan és Tunézia ellen is magabiztos győzelmet ünnepelhetett, a lengyel csapat ellen viszont nem jött ki a lépés, a 27–25-ös vereséggel pedig eldőlt, hogy a csoportja második helyén jut tovább az együttesünk a középdöntőbe, vagyis nem visz pontot tovább a következő szakaszba.

A középdöntőben Bohus Beáta szövetségi edző csapata a H-jelű kvartettből továbbjutó Japánnal és Norvégiával került egy csoportba a lengyelekkel együtt, a szakaszt pedig az ázsiai együttes ellen kezdték meg a magyar játékosok, amely első helyen kvalifikált, tehát a lengyelekhez hasonlóan két pontot hozott magával.

Örömmel jelentjük, a magyarok a vb-n az eddigi legjobb meccsüket játszották, a japánokkal ugyanis a csoportkör alapján úgy számoltak a nemzetközi szövetség honlapján is, hogy akár meglepetést is okozhatnak az egyenes kieséses szakaszban. Kulcsfontosságú mérkőzés volt ez a válogatottunknak, amely ennek megfelelően maximális motiváltsággal kezdett, és bár az első félidőben nem tudta igazán leszakítani az ellenfelet (egy alkalommal néggyel elhúzott, de harminc perc után 15–13 volt az állás), biztató volt, hogy az előnyt egyszer sem adta ki a kezéből, a folytatásban sem. Továbbra is a két-három gól különbség jellemezte az összecsapást, a magyar oldalon elsősorban a belső posztos játékosok kerültek főszerepbe, az pedig külön feltűnő volt, hogy a jobbátlövő pozícióban éppen pályán levő magyar játékos rendre be tudott futni az üres területbe, megtalálva a japán falon a rést, ebből pedig több ziccert is értékesített.

A hajrára aztán összejött a szemszögünkből a plusz öt is, szerencsére a végére nem maradtak izgalmak, így a hibák ellenére is

stabil, kemény játékkal fontos két pontot szerzett a magyar válogatott,

amelyre így sorsdöntő mérkőzés vár kedden a norvégok ellen, az északiak ugyanis legyőzték a lengyeleket, így mind a négy együttes két ponttal áll a középdöntőcsoportban.

U20-as női kézilabda-világbajnokság, Csincsung, Kína

Középdöntő, 1. forduló



Magyarország–Japán 32–25 (15–13)



Magyarország: Keceli-Mészáros R. 6, Kriston K. 5, Szeibert A. 5, Varga K. 5, Fazekas V. 4, Balázs B. 2, Rédecsi P. 2, Vadkerti L. 2, Szár E. 1, Fehér L., Kacsó N., Pálmai L., Seres L., Horváth Z. (kapus), Majoros G. (kapus), Szilágyi Diána (kapus).

A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):



Június 24., szerda, 5:45: Magyarország–Tajvan 46–10



Június 25., csütörtök, 5:45: Magyarország–Tunézia 32–24



Június 27., szombat, 8:00: Magyarország–Lengyelország 25–27





Középdöntő:



Június 29., hétfő, 12:30: Magyarország–Japán 32–25



Június 30., kedd, 12:30: Magyarország–Norvégia





Negyeddöntők: július 2.



Elődöntők, helyosztók: július 3.



Döntő, helyosztók: július 5.





A magyar női juniorválogatott kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (DVSC SCHAEFFLER), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth Zelda Rebeka (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Teplán Korina Míra (MOL Esztergom), Balázs Bitia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövő: Fazekas Virág (Sönderjyske, dán)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (Győri Audi ETO), Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kira Daniella (Győri Audi ETO)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Varga Katalin (DVSC SCHAEFFLER), Szár Evelin (Eszterházy SC)

Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Dunakanyar KKFT), Kacsó Noémi Petra (Dunakanyar KKFT)

Balszélsők: Fehér Luca Blanka (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Táder Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs

(Kiemelt képünkön: Majoros Gréta Forrás: IHF)