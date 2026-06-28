„Ellopták egy nemzet álmát” – Ibrahimovic a VAR-t kritizálta az irániak meccse után

Mint ismert, a 93. percben Irán győztesnek hitt gólt szerzett Egyiptom ellen, a VAR azonban hosszas vizsgálat után – egészen minimális – lesállás miatt érvénytelenítette a találatot. Később kiderült, hogy ez az ítélet az irániak kiesését jelentette.

Zlatan Ibrahimovic még mindig nem érti, hogyan születhetett meg ilyen súlyú hibás döntés: „Pontosan az ilyenek miatt veszítik el az emberek a hitüket a VAR-ban – fogalmazott a svéd legenda a Fox Sport műsorában. – Számos alkalommal megnéztem a visszajátszást, és még mindig nem értem, hogyan lehetett lest ítélni. Ha el akarnak venni egy gólt, amely egy nemzet világbajnoki sorsáról dönthet, akkor száz százalékig biztosan kell lenniük a döntésben, s nem egy monitor mögött kellene találgatni.”

„Irániak milliói ünnepeltek egy olyan pillanatot, amelyet történelminek hittek, hogy aztán a játékvezető egy döntéssel másodpercek alatt semmissé tegyen mindent. Nem csupán egy gólt vettek el, hanem ellopták egy nemzet álmát” – tette hozzá kritikusan.