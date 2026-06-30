Nemzeti Sportrádió

Európa-liga: lett játékvezetők a Ferencváros Vojvodina elleni visszavágóján

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.30. 10:53
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Vitalijs Spasjonnikovs (Fotó: Imago Images/Fotostyk)
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FTC Vitalijs Spasjonnikovs játékvezetés Európa-liga
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közzétette a Ferencváros–Vojvodina mérkőzés játékvezetői küldését is az Európa-liga-selejtező 1. fordulójából.

Az UEFA korábban csak a Ferencváros újvidéki mérkőzésének játékvezetői küldését hozta nyilvánosságra, és ahogy az NSO is beszámolt róla, azt a francia Mathieu Vernice vezeti.

A budapesti visszavágóról napokig csak az állt a szövetség honlapján, hogy az olasz Daniele Chiffi lesz a videobíró. Kedden kiderült, hogy Vitalijs Spasjonnikovs vezeti a július 16-án, 20.15-kor kezdődő visszavágót. A 40 éves lett játékvezető 2021 óta a nemzetközi keret tagja, pályafutása során három Konferencialiga-mérkőzésen dirigált a főtáblán, igaz, az előző idényben egyet sem.

Spasjonnikovs magyar csapatnak még nem vezetett, az U21-es válogatottnak viszont két éve egy Eb-selejtezőn fújt Almatiban, akkor a mieink 3–0-ra verték Kazahsztánt. A Vojvodina már találkozott a lettel, aki 2023. augusztus 8-án a Kl-selejtező második fordulójában vezetett, és az újvidékiek hazai pályán 2–1-re kikaptak a ciprusi APOEL-től.

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FTC Vitalijs Spasjonnikovs játékvezetés Európa-liga
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