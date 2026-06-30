Nyíregyháza: több országból is érdeklődnek a védő iránt; Beke végleg távozott

Úgy tudjuk, egy NB I-es ajánlatot már visszautasított a nyáron a Nyíregyháza, ami a 24 éves Katona Leventéért érkezett, aki tavaly nyáron Kecskemétről került a klubhoz, és még két évig szerződés köti a Szparihoz. Ugyanakkor információink szerint több országból is érdeklődnek iránta – ezt megkeresésünkre a menedzsere is megerősítette.

„Valóban kerestek már Lengyelországból, Izraelből, sőt még Dél-Koreából is Katona Levente miatt, illetve több NB I-es csapattól ugyancsak, de mivel élő szerződés köti Nyíregyházára, először a kluboknak kell megállapodniuk az átigazolásáról” – nyilatkozta Nánási Balázs. Külföldi forrásból úgy tudjuk, még Oroszországból is érdeklődnek a ballábas belső védő iránt, aki az előző idényben 28 NB I-es meccsen szerepelt, egy-egy gólt és gólpasszt ért el.

A Nyíregyháza közben bejelentette, hogy a 25 éves Beke Péter, aki tavaly nyáron kölcsönbe Kecskemétre került, végleg a KTE játékosa lett, az NB II-es klub kivásárolta őt a nyíregyházi szerződéséből. Beke 2024 januárjától játszott a Nyíregyházában, melynél 48 tétmérkőzésen 11 gólt ért el, Kecskeméten pedig az előző idényben 18 NB II-es bajnokin hatszor talált be.

A klub a honlapján, a nyiregyhazaspartacus.hu-n búcsúzott el a támadótól

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Hős Zsombor (Vasas FC)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest FC)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrinc (Vasas FC)

Távozók: Beke Péter (Kecskeméti TE – kölcsön után végleg), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, ?), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Katona Levente