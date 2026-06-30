Gyors és egyszerű játékra lehet számítani az Olajtól az új finn edzővel

A lengyel Trefl Sopot csapatával kupát nyert, Szuperkupa-döntőben szerepelt, a FIBA Európa-kupában a második csoportkörbe jutott, de a bajnokságban a negyeddöntő jelentette a végállomást. Ezért nem maradt?

Amikor véget ért az idény, a család már Sopotban volt velem, és készültünk a folytatásra, úgy terveztük, maradunk – mondta a Nemzeti Sportnak a 45 éves finn Mikko Larkas, az idén Magyar Kupát nyerő, a bajnokságban ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász új vezetőedzője, aki a lengyel Wloclawekhez távozó bosnyák Vedran Bosnictól veszi át a csapatot. – A klub jelezte, elválnak útjaink, kisebb lesz a költségvetés, más célokat fogalmaznak meg. Őszintén mondom, csalódott voltam és kisebb sokkhatásként ért a döntés.

Hogyan került képbe a Szolnok?

Sejtettem, hogy Bosnic távozik, a lengyel sajtó meglebegtette, s az ügynökömön keresztül lépett kapcsolatba velem a Szolnok. Gyorsan ment a megegyezés, én is, a klub is mielőbbi megállapodást szorgalmaztunk. Úgy vélem, jó és okos döntés született, az Olaj ismert egyesület, hatalmas hagyományokkal és nagy célokkal. És ősztől a FIBA Európa-kupában szerepel, amelynek lebonyolítása megváltozott, hatos csoportokban tíz garantált meccse van a csapatoknak, reméljük, lesz egy kis szerencsénk a sorsolásnál.

Lengyelország mellett hazájában és Franciaországban klubedzőként, s sok éven át a finn felnőtt- és utánpótlás-válogatottakkal dolgozott. Mit tud a magyar klubkosárlabdáról?

Az előző évadban a Falco ellen játszottunk kétszer, a bajnoki döntőt pedig már meg is néztem. Ismerek néhány edzőt, akik Magyarországon dolgoznak vagy dolgoztak, de sokat kell informálódnom, ez egy tanulási folyamat, a Sopottal hasonló helyzetben voltam tavaly.

A keret egy része már adva van, a magyarok és az amerikai Auston Barnes aláírt, az ön feladata lesz a légiósok kiválasztása.

Szerintem erős a mag, a lehetőségeinknek megfelelően további négy külföldit szeretnénk szerződtetni, hogy versenyképesek legyünk és aranyéremért küzdhessünk. Európában a magyar kosárlabdát képviseljük. Tisztában vagyok a klub szurkolói hátterével, a tradíciókkal, hogy sokat jelent a városnak az Olaj szereplése, alig várom, hogy edzőként átéljek hasonlókat, mint amiket videón már láttam.

Mi az alapelképzelése, milyen stílust kedvel?

Az előzőnél gyorsabb csapatot szeretnék építeni, az egyszerű és gyors játék híve vagyok, amelynek alapja az agresszív védekezés. Fontos, hogy legyen szélesebb a rotáció, frissnek kell lenni. Nálam energikus 20 perc magas intenzitással, harcossággal többet ér a harminc perc feletti játékidőnél. Biztos más lesz az arculatunk, úgy vélem, ha sokat kell gondolkodni, akkor lelassulsz, ezért sem szeretném, hogy a játékosok „túlagyalják” a feladataikat.