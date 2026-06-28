Vízilabda: kikapott az U18-as válogatott a horvátoktól a vb-n

Szombaton legyőzte Szerbiát, vasárnap kikapott Horvátországtól az U18-as fiú vízilabda-válogatott a világbajnokság csoportkörében. Kovács Róbert együttese már az első negyedben hátrányba került, és a mérkőzés végéig nem tudta ledolgozni azt.

Folytatás hétfőn 14.30-tól a montenegróiak ellen.

U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)

Magyarország–Horvátország 9–12 (1–3, 3–3, 2–4, 3–2)

Az U18-as vb-csapat:

Kapusok

Király Csaba - UVSE

Szilágyi Ádám - SOSC

Mezőnyjátékosok

Czirok Márton - KSI

Divják Deján - BVSC

Gedra Botond - Szeged

Hidasi Zétény - Szolnok

Jámbor Csaba - FTC

Kondor Zétény - SOSC

Kovács Levente - UVSE

Kovács Mátyás - KSI

Moldisz Milán - Eger

Pintér Noah - BVSC

Rabb Benedek - KSI

Stogicza Levente - SOSC

Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)