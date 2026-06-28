Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: kikapott az U18-as válogatott a horvátoktól a vb-n

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2026.06.28. 17:28
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vízilabda utánpótlás utánpótlássport
Vereséget szenvedett az U18-as vízilabda-válogatott Horvátországtól a világbajnokság csoportkörében.

Szombaton legyőzte Szerbiát, vasárnap kikapott Horvátországtól az U18-as fiú vízilabda-válogatott a világbajnokság csoportkörében. Kovács Róbert együttese már az első negyedben hátrányba került, és a mérkőzés végéig nem tudta ledolgozni azt.

Folytatás hétfőn 14.30-tól a montenegróiak ellen.

U18-AS FIÚ-VILÁGBAJNOKSÁG, RIO MAIOR (PORTUGÁLIA)
Magyarország–Horvátország 9–12 (1–3, 3–3, 2–4, 3–2)
Az U18-as vb-csapat:
Kapusok
Király Csaba - UVSE
Szilágyi Ádám - SOSC
Mezőnyjátékosok
Czirok Márton - KSI
Divják Deján - BVSC
Gedra Botond - Szeged
Hidasi Zétény - Szolnok
Jámbor Csaba - FTC
Kondor Zétény - SOSC
Kovács Levente - UVSE
Kovács Mátyás - KSI
Moldisz Milán - Eger
Pintér Noah - BVSC
Rabb Benedek - KSI
Stogicza Levente - SOSC
Tigyi Ábel - Szolnok

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)

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