A jövő sztárjai: Takács Maja, Kun Attila

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának újabb vendége a Győri ETO KC 17 éves, korosztályos válogatott kézilabdázója, Takács Maja és a klub akadémiájának szakmai igazgatója, Kun Attila.

A Nagy Dániel által készített beszélgetésből kiderül, a sportvezető mit gondol

a győri akadémiai csapatok 2025/2026-os évadban elért sikereiről, illetve arról, szerinte a jövőben odaérhetnek-e a fiatalok az egyesület első csapatába.

Szóba került az is, hogyan élte meg Takács az NB I-es debütálást a klub klasszisai között, valamint, hogy van-e a hagyományos értelemben nyári szünetük az utánpótláskorú élsportoló kézilabdázóknak és az edzőknek.

A podcast elérhető ITT

(Kiemelt képünkön: Kun Attila és Takács Maja Fotó: Máj Tamás)