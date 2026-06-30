Nemzeti Sportrádió

Jürgen Klinsmann: Ez a katasztrófa mindenki felelőssége

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.06.30. 12:18
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Jürgen Klinsmann éles kritikát fogalmazott meg a német válogatott vb-búcsúja után (Fotó: AFP)
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A német labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, Jürgen Klinsmann éles kritikával illette hazája csapatát, amely sorozatban harmadszor is idő előtt búcsúzott a labdarúgó-világbajnokságtól. Szerinte a nationalelf teljesítménye katasztrofális volt.

 

 

Mint ismeretes, a labdarúgó-vb hétfői játéknapján a németek 1–1-es döntetlen és hosszabbítás után 11-esekkel búcsúztak Paraguayjal szemben a 32 között. 

„Ahogy ma kiestünk, az pusztító, egy szégyen, amire senki, de senki nem számított" – mondta a játékosként világbajnok, edzőként vb-bronzérmes Jürgen Klinsmann az ESPN-nek, hozzátéve, hogy ez a kudarc óriási gödörbe lökte Németországot. 

„Felülről lefelé mindent meg kell kérdőjelezni, meg kell vitatni, és ennek nyilvánvalóan lesznek következményei” – fogalmazott a 61 éves szakember, aki játékosként világ- és Európa-bajnok volt, 108 szereplése során 47 gólt szerzett a válogatottban, amelyet 2004 és 2006 között szövetségi kapitányként is irányított.

Szerinte a mostani csapat nem volt elég energikus, nem volt döntésképes, nem volt elég agresszív a nagyon erős paraguayi együttes ellen, amelyről tudták, hogy kemény rivális lesz. 

Arra a kérdésre, hogy a kudarc mennyiben Julian Nagelsmann szövetségi kapitány hibája, Klinsmann azt mondta: „Ez mindenki felelőssége az edzői stábtól a szövetségen át minden játékosig, akit behívtak a 26-os keretbe. Mindenki része ennek a katasztrófának. Ez a csapat egyértelműen elveszítette a karakterét.” 

 

 

 

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