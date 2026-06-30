Zavargások törtek ki Hollandiában a vb-kiesés után

Hollandiában jelentős marokkói közösség él, az afrikai csapat szurkolói pedig ünnepi hangulatba kerültek a győzelem után, de szórványos összecsapások is akadtak. A hágai rendőrség közölte, hogy a Schilderswijk kerületben tűzijátékokkal és kövekkel dobálták meg a rendfenntartókat. A rohamrendőrök vízágyúval oszlatták fel a tömeget.

„Néhány személyt letartóztattak erőszakos cselekmény miatt” – jelezte a hatóság.