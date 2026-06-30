Nemzeti Sportrádió

Zavargások törtek ki Hollandiában a vb-kiesés után

2026.06.30. 11:12
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Fotó: AP
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Hollandia foci vb 2026 zavargások
Hágában zavargások törtek ki azután, hogy Marokkó tizenegyesekkel búcsúztatta kedden Hollandiát az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának első fordulójában, és bejutott a legjobb 16 közé.

Hollandiában jelentős marokkói közösség él, az afrikai csapat szurkolói pedig ünnepi hangulatba kerültek a győzelem után, de szórványos összecsapások is akadtak. A hágai rendőrség közölte, hogy a Schilderswijk kerületben tűzijátékokkal és kövekkel dobálták meg a rendfenntartókat. A rohamrendőrök vízágyúval oszlatták fel a tömeget.

„Néhány személyt letartóztattak erőszakos cselekmény miatt” – jelezte a hatóság.

 

Hollandia foci vb 2026 zavargások
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