A mexikói szurkolók éjszakai „szerenáddal” lepték meg az ecuadoriakat – videó

Mexikó és Ecuador magyar idő szerint szerda hajnali 3 órakor játszik egymással a világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért. A mérkőzést megelőző éjszaka a mexikói szurkolók a maguk módján már megkezdték a hangolódást, ugyanis hangos éneklésbe kezdtek annál a hotelnél, amelyben az ecuadori válogatott is megszállt. Ez még nem is lenne akkora nagy baj, az viszont már felvet kérdéseket, hogy a drukkerek nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illették az ellenfelet a különböző rigmusokban.

Kérdés, hogy a nem éppen jóindulatú „szerenád” mennyire zavarta meg a dél-amerikai játékosokat.

A hotelben tartózkodó ecuadori futballisták közül volt, aki meg is örökítette a mexikóiak koncertjét: