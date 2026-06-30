Nemzeti Sportrádió

A mexikói szurkolók éjszakai „szerenáddal” lepték meg az ecuadoriakat – videó

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 10:59
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Mexikó Ecuador
A társrendező ország szurkolótábora gondoskodott arról, hogy az ecuadori labdarúgók ne aludjanak a világbajnoki mérkőzést megelőző éjszaka.

Mexikó és Ecuador magyar idő szerint szerda hajnali 3 órakor játszik egymással a világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért. A mérkőzést megelőző éjszaka a mexikói szurkolók a maguk módján már megkezdték a hangolódást, ugyanis hangos éneklésbe kezdtek annál a hotelnél, amelyben az ecuadori válogatott is megszállt. Ez még nem is lenne akkora nagy baj, az viszont már felvet kérdéseket, hogy a drukkerek nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illették az ellenfelet a különböző rigmusokban. 

Kérdés, hogy a nem éppen jóindulatú „szerenád” mennyire zavarta meg a dél-amerikai játékosokat.

A hotelben tartózkodó ecuadori futballisták közül volt, aki meg is örökítette a mexikóiak koncertjét: 

 

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