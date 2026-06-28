Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: a 16 közé jutásért játszanak a brazilok és a németek, rajt Wimbledonban

T. Z.T. Z.
2026.06.28. 23:50
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sportprogram sportműsor hétfői sportműsor napi sportműsor
A labdarúgó-világbajnokságon a 16 közé jutásért lép pályára Brazília és Németország: előbbinek Japán, utóbbinak Paraguay lesz az ellenfele, míg kedd hajnalban Hollandia–Marokkó összecsapást rendeznek. Megkezdődik a küzdelem az angol nyílt teniszbajnokságon, Wimbledonban is, az első napon rögtön több magyar játékos lép pályára egyesben. Asztalitenisz, lósport és sznúker teszi még teljessé a hétfői kiemelt sportprogramot.

 JÚNIUS 29., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.30: Németország–Paraguay (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 3.00: Hollandia–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles
21.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért, férfi, női és vegyes páros, a 16 közé jutásért

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1098 (Tv: Sport2)

SZNÚKER
Championship League
12.00 és 17.30: 7. nap (Tv: Sport)

TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne
12.00 körül: Luca Van Assche (francia)–Fucsovics Márton
14.45 körül: Thiago Tirante (argentin)–Marozsán Fábián
16.30 körül: Solana Sierra (argentin)–Bondár Anna
16.30 körül: Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)–Udvardy Panna

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vb-összefoglaló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó-vb csoportkörének utolsó fordulója
12.00: Bajnokok – Pál Ferenc atya, műsorvezető: Balogh Balázs 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A futball-vb napi mérkőzéseinek előzetese 
15.30: Vendégünk Belák János, az öttusa-válogatott sportszakmai vezetője
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Szongoth Dománt draftolta a Buffalo Sabres
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Formula–1 Osztrák Nagydíja után, vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor és Simon Zoltán
19.00: Közvetítés a Brazília–Japán vb-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Edvi László, szakértő: Bene Ferenc
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
22.30: Közvetítés a Németország–Paraguay vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Szabó Bence, szakértő: Bene Ferenc

 

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