Hétfői sportműsor: a 16 közé jutásért játszanak a brazilok és a németek, rajt Wimbledonban
JÚNIUS 29., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.30: Németország–Paraguay (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 3.00: Hollandia–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles
21.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért, férfi, női és vegyes páros, a 16 közé jutásért
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1098 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
Championship League
12.00 és 17.30: 7. nap (Tv: Sport)
TENISZ
Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon
12.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
Benne
12.00 körül: Luca Van Assche (francia)–Fucsovics Márton
14.45 körül: Thiago Tirante (argentin)–Marozsán Fábián
16.30 körül: Solana Sierra (argentin)–Bondár Anna
16.30 körül: Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)–Udvardy Panna
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vb-összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó-vb csoportkörének utolsó fordulója
12.00: Bajnokok – Pál Ferenc atya, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: A futball-vb napi mérkőzéseinek előzetese
15.30: Vendégünk Belák János, az öttusa-válogatott sportszakmai vezetője
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Szongoth Dománt draftolta a Buffalo Sabres
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A Formula–1 Osztrák Nagydíja után, vendég: Frankl András
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor és Simon Zoltán
19.00: Közvetítés a Brazília–Japán vb-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Edvi László, szakértő: Bene Ferenc
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
22.30: Közvetítés a Németország–Paraguay vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Szabó Bence, szakértő: Bene Ferenc