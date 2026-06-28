Hétfői sportműsor: a 16 közé jutásért játszanak a brazilok és a németek, rajt Wimbledonban

JÚNIUS 29., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.30: Németország–Paraguay (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 3.00: Hollandia–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-sorozat, Grand Smash, Los Angeles

21.00: férfi és női egyes, a 32 közé jutásért, férfi, női és vegyes páros, a 16 közé jutásért

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1098 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Championship League

12.00 és 17.30: 7. nap (Tv: Sport)

TENISZ

Angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon

12.00: férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

Benne

12.00 körül: Luca Van Assche (francia)–Fucsovics Márton

14.45 körül: Thiago Tirante (argentin)–Marozsán Fábián

16.30 körül: Solana Sierra (argentin)–Bondár Anna

16.30 körül: Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 18.)–Udvardy Panna

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vb-összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó-vb csoportkörének utolsó fordulója

12.00: Bajnokok – Pál Ferenc atya, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: A futball-vb napi mérkőzéseinek előzetese

15.30: Vendégünk Belák János, az öttusa-válogatott sportszakmai vezetője

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Szongoth Dománt draftolta a Buffalo Sabres

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A Formula–1 Osztrák Nagydíja után, vendég: Frankl András

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor és Simon Zoltán

19.00: Közvetítés a Brazília–Japán vb-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Edvi László, szakértő: Bene Ferenc

21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat

22.30: Közvetítés a Németország–Paraguay vb-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, Szabó Bence, szakértő: Bene Ferenc