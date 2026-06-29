Cselgáncs: Pirbus-Gróf Nóra ezüstérmes az ifjúsági Eb-n

A spanyolországi Gran Canaria szigetén zajlik az ifjúsági cselgáncs Európa-bajnokság. A 40 kilogrammos Pirbus-Gróf Nóra (Nagykanizsai JK) egészen a döntőig jutott, amelyben azerbajdzsáni ellenfelével szemben maradt alul, és ezüstérmes lett.

A 44 kg-os Takács Nóra (Zalaegerszegi JSE) a második körben, az első meccsén esett ki, a 48 kilós Radics Maja (Mogyi-Bajai JC) és Pápai Stella (Tatai AC) pedig a vigaszágon búcsúzott.

Az utóbbi két lányversenyzőhöz hasonlóan az 50 kilogrammos Nagy Leventének (Mogyi-Bajai JC) is a vigaszág jelentette a végállomást.

IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOKSÁG, GRAN CANARIA (SPANYOLORSZÁG)

A további versenyprogram:



Június 30., kedd

Fiú 66 (Mildner Nimród, Budapesti Honvéd; Pánczél Csanád, MTK Budapest) és 73 kg (Nagy Áron, Ceglédi VSE; Bóna Zalán, MTK Budapest), leány 52 (Raffay Zsófia, Budapesti Honvéd), 57 (Pajerich Anna, Ledényi JI; Bartyik Iza Szófia, Vasas Judo) és 63 kg (Bandi Synthia, Budafoki KE)



Július 1., szerda

Fiú 81 (Hernádi Csanád, Atomerőmű SE; Tulik Olivér, Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), 90 és +90 kg, leány 70 (Török Csenge, Hód Judo SE) és +70 kg



Július 2., csütörtök

Vegyes csapatverseny (a magyar válogatott nélkül)

(Kiemelt képünk forrása: European Judo Union)