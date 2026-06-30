Asztalitenisz: András Csaba a főtábla első fordulójában búcsúzott Los Angelesben

Két remek győzelemmel a háta mögött várta pályafutása első főtáblás Grand Smash-mérkőzését András Csaba (világranglista-74.). A 23 éves játékos a selejtezőben a portugál Tiago Apoloniát 3:1-re, a tajvani Fang Ji-hszint pedig 3:2-re győzte le, ezután következett a Diang Qiu (9.) elleni összecsapás. A németnek Európa-bajnokságról három aranyérme van, egyesben, csapatban és vegyes párosban, emellett tagja volt a 2022-ben világbajnoki ezüstöt szerző német válogatottnak. Az esélyek egyértelműen mellette szóltak, s ugyan András Csaba korábban már nemegyszer bizonyította, hogy ilyen helyzetekben sem ijed meg, ezúttal nem volt esélye: a top 10-es Dang Qiu 17 perces találkozón három játszmában győzött, s jutott ezzel a WTT-sorozat idei második Grand Smash-viadalán a legjobb 32 közé.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, LOS ANGELES

Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért

Dang Qiu (német)–András Csaba 3:0 (3, 8, 2)