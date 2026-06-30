Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba a főtábla első fordulójában búcsúzott Los Angelesben

SZ. M.SZ. M.
2026.06.30. 10:58
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András Csaba pályafutása során először játszott főtáblás meccset Grand Smash-versenyen (Fotó: WTT)
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asztalitenisz Grand Smash asztalitenisz András Csaba
Az asztalitenisz WTT-sorozat Grand Smash-versenyén a selejtezőből rajtoló András Csaba a főtábla első fordulójában három játszmában kikapott a német Dang Qiutól.

 

Két remek győzelemmel a háta mögött várta pályafutása első főtáblás Grand Smash-mérkőzését András Csaba (világranglista-74.). A 23 éves játékos a selejtezőben a portugál Tiago Apoloniát 3:1-re, a tajvani Fang Ji-hszint pedig 3:2-re győzte le, ezután következett a Diang Qiu (9.) elleni összecsapás. A németnek Európa-bajnokságról három aranyérme van, egyesben, csapatban és vegyes párosban, emellett tagja volt a 2022-ben világbajnoki ezüstöt szerző német válogatottnak. Az esélyek egyértelműen mellette szóltak, s ugyan András Csaba korábban már nemegyszer bizonyította, hogy ilyen helyzetekben sem ijed meg, ezúttal nem volt esélye: a top 10-es Dang Qiu 17 perces találkozón három játszmában győzött, s jutott ezzel a WTT-sorozat idei második Grand Smash-viadalán a legjobb 32 közé.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, LOS ANGELES
Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért
Dang Qiu (német)–András Csaba 3:0 (3, 8, 2)

 

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