Mintha magamat látnám – Ronaldo így méltatta Kylian Mbappét

Csak óvatosan! Franciaországban szinte mindenki kellő elővigyázatossággal várja a Svédország elleni mérkőzést, amelyen a tét a nyolcaddöntőbe jutás. Habár a franciák a toronymagas esélyesek, nem szabad leírni a svédeket, hiszen olyan játékosok alkotják a támadósort, mint Viktor Gyökeres, Alexander Isak vagy éppen Anthony Elanga. Utóbbi kiváló formában van, Hollandia és Japán ellen is gólt szerzett, minden megmozdulása veszélyes a jobb szélen, így Franciaország bal oldali védekezése kulcsfontosságú lehet.

Márpedig ez az egyik gyenge pontja Didier Deschamps szövetségi kapitány együttesének, az első számú balbekk, Théo Hernandez ugyanis nem játszik meggyőzően a világbajnokságon, s Lucas Digne sem tartozik a világ legjobbjai közé a posztján. William Salibának, a védelem vezérének talán az átlagosnál is több feladta lehet kedd este, mert Viktor Gyökeresékkel küzdve fél szemmel a bal oldalra is figyelnie kell. Saliba hátfajdalmai miatt a napokban több edzést kihagyott, ám a teljesítményére ez nem lesz hatással.

„Elnézést kell kérnem Salibától, hiszen amikor az Arsenalhoz szerződött, nem láttam kiemelkedő képességű védőnek – mondta Marcel Desailly 116-szoros francia válogatott védő a Card Playernek. – Tévedtem! Jelenleg ő a világ egyik legjobb hátvédje, világklasszis futballista. Igazi vezér hátul, és még nem láttuk a legjobb formáját, hiszen folyamatosan fejlődik. Büszke vagyok rá, sokat tett, hogy az Arsenal trófeákért harcolt az elmúlt években. És szerencsés a francia válogatott is, hogy a csapatot erősíti.”

William Saliba mellett a francia sajtó szerint Aurélien Tchouaméni és Kylian Mbappé lehet Franciaország kulcsjátékosa Svédország ellen. A Real Madrid középpályása kiváló formában játszik a vb-n, Norvégia ellen gólpasszt adott, védekező középpályásként nagyszerűen szűri az ellenfél támadásait.

„Mintha védőpajzs lenne – idézte a L’Équipe a 97-szeres francia válogatott Bixente Lizarazut. – Nélküle sokkal sebezhetőbb a francia válogatott védelme, s mivel alapvetően támadó stílusú csapat a miénk, valakinek muszáj stabilitást adnia a középpályán. Nagyon fontos szerepe van az egyensúly megtartásában. A játéka egyáltalán nem látványos, de annál fontosabb. A svéd kontrák veszélyesek lehetnek, így a szerepe felértékelődik.”

Habár a teljes francia támadósor remekel a tornán, a szurkolók ismét Kylian Mbappétól várják a gólokat. A Real Madrid támadója a csoportkört négy góllal és két gólpasszal zárta, Svédország ellen is betalálhat. Érdekesség, hogy 2020 szeptemberében a Nemzetek Ligájában is találkozott egymással a két csapat, akkor Stockholmban győztes gólt szerzett.

Ronaldo

„Kylian Mbappé és Lionel Messi megérdemli, hogy minden idők legjobb gólszerzői között emlegessük – mondta a L’Équipe-nek Ronaldo, a brazilok kétszeres világbajnok csatárklasszisa. – Amikor Mbappét nézem, eszembe jut a fénykori önmagam. Ő a mai futball egyik legjobbja, méltó örököse a legendáknak. Franciaország egyértelműen esélyes az aranyérem megszerzésére, akárcsak Spanyolország és Argentína.”

A csoportkörben – a németekkel és a hollandokkal holtversenyben – Franciaország szerezte a legtöbb gólt (10), így a svéd hátvédeknek egy pillanatra sem szabad szem elől téveszteniük Kylian Mbappét, Michael Olisét, Ousmane Dembélét és Désiré Douét sem.

Viktor Gyökeres: A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban

A svéd válogatottban Viktor Gyökeres jelenteti az egyik legnagyobb veszélyt a francia kapura, ráadásul az Arsenalban szereplő klubtársával, William Salibával csatázhat New Yorkban.

„A legfontosabb, hogy higgyünk magunkban – mondta a 28 esztendős magyar származású csatár a meccs előtti sajtótájékoztatón. – Jó néhány meccset nyertünk már meg úgy, hogy nem mi voltunk az esélyesek, szóval tudunk meglepetést szerezni. A legjobb teljesítményre lesz szükségünk a franciák ellen, a védekezésünknek tökéletesen kell működnie és kíméletlenül ki kell használnunk az adódó lehetőségeket. Várom már a találkozást klubtársammal, William Salibával, szórakoztató csata lehet a párharcunk.”

Isak Hien sérülés miatt nem játszhat már a vb-n, de a svéd sajtó szerint a védelem kulcsemberének hiánya nem nagy érvágás, mert Carl Starfelt megoldja a feladatát. Annál is inkább, mert a Celta Vigo légiósa pontosan tudja, hogyan kell megfékezni Kylian Mbappét: az előző idényben 2–0-ra legyőzték a francia sztárral felálló Real Madridot a Santiago Bernabéuban.

Erling Haaland visszatér, de így is gondban a norvégok

A Szenegál ellen combsérülést szenvedő kulcsember, Julian Ryerson játékára kevés esély van az első kieséses párharcban.

Julian Ryerson kihagyta az utolsó edzést a norvég válogatott greensborói bázisán, s bár továbbra sem tervezik a hazautaztatását, kevés esély van a bevetésére kedden Elefántcsontpart ellen. A Borussia Dortmund kiváló jobbhátvédje a második fordulóban sérült meg, nem sokkal a kezdő sípszó után comb­izomhúzódást szenvedett. Mivel Irak és Szenegál legyőzésével két meccs után hat pontot szerzett a csapat, a franciákkal szemben nyugodtan hiányozhatott. Erling Haaland sem kapott esélyt újabb gólokra a vb-n (tíz helyen változtatott a kezdőcsapaton Staale Solbakken kapitány), ám a kieséses szakaszban mindenkire szüksége lesz a szakmai stábnak. Természetesen a négygólos Haaland is visszatér, viszont a jobb oldallal kapcsolatban megy a tanakodás.

Erling Haaland (balra) annak örülne igazán, ha Julian Ryerson is játszhatna kedden (Fotó: Reuters)

A norvég VG a szakértőire hivatkozva egyenesen azt állítja, szinte lehetetlen pótolni Ryersont, nála nagyobb veszteség értelemszerűen csak Erling Haa­land, Martin Ödegaard vagy Sander Berge kiesése lett volna. Valóban nehéz összehasonlítani Ryersont és a Szenegál ellen a helyére becserélt Marcus Pedersent (pedig ő az olasz élvonalbeli Torino játékosa és 34-szeres válogatott), vagy a franciák ellen jobbhátvédként kipróbált Fredrik Aursnest. Még Ryerson apja is azt állította, kevés esélyt lát fia keddi játékára.

A VG elemzése szerint Marcus Pedersen támadásban hasznosabb, mint védekezésben, ugyanakkor Aursneshez képest nagy előny, hogy igazi jobbhátvéd. Ezzel együtt a Benfica középpályása sem nyújtott rossz teljesítményt a franciák ellen, noha súlyos vereség lett a vége (1–4).

Elefántcsontpart a nemzetközi sajtóban ismét Yan Diomandé, nem pedig a Norvégia elleni történelmi mérkőzés miatt hangos (először jutott a vb kieséses szakaszába a válogatott). David Ornstein, a The Athletic átigazolásokra szakosodott újságírója névtelen forrásra hivatkozva azt írta, a 19 éves játékost meggyőzte a Paris Saint-Germain szakmai működése, és ahhoz, hogy aranylabdás legyen, Párizs a lehető legjobb állomás a karrierjében. Az RB Leipzig állítólag 130 millió eurót kér a játékjogáért.

Elefántcsontpart persze szeretné, ha előbb folytatná kimagasló játékát Norvégia ellen is. Az Opta adatai szerint Diomandé a 21. század első futballistája, aki világbajnokságon az első három mérkőzésén tíznél több sikeres cselt mutatott be, illetve tíznél több gólhelyzetet alakított ki, egyetlen gólpassza a vb-n Curacao ellen született (2–0). Varázslatos számok, és ezeket akár gyarapíthatja is, ha Emerse Faé szövetségi kapitány kihasználja a norvég jobbhátvédgondokat, és Diomandé ismét a bal oldalon kezd.