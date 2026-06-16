Kézi: újra a legjobbak között bizonyíthatott a Veszprém az ifi BL-ben

A múlt hét végén rendezték meg az EHF Youth Club Trophy, vagyis az ifjúsági BL négyes döntőjét a fiúszakágnak, amelynek az európai szövetség a tavalyi után második alkalommal írta ki a versenyt. A lányok idén debütáltak az eseményen, a budapesti final fourban pedig három magyar csapatot is figyelhettünk amelyek közül a DVSC aranyérmes lett, míg a Győri ETO harmadikként, a Ferencváros negyedikként zárt.

A fiúk kölni végjátékában is szerepelt magyar együttes: a Veszprém Handball Academy U18-as gárdája egy éve ezüstérmet szerzett, miután a Barcát legyőzte az elődöntőben, majd a GOG-tól kikapott a fináléban. A veszprémieket (amelynek keretében többen is visszatértek az eseményre) ismét Gulyás István vezetőedző irányította, a tavalyi eredményt azonban nem sikerült megismételni vagy túlszárnyalniuk, ugyanis szombaton a Füchse Berlintől 35–27-re, a bronzmérkőzésen a Barcától pedig 29–27-re kaptak ki, így

negyedikként zártak.

A Veszprémnek eseménydúsan alakult az évad vége, az ifi BL négyes döntője előtt egy héttel ugyanis a hazai bajnokságban, pontosabban az U20-asban szerepelt final fourban, amit megnyert.

Juhász-Tóth Zalán akcióban az elődöntőben Forrás: Kolektiff Images/VHA

„Mentálisan és fizikailag is jó állapotban voltunk a hazai négyes döntő után, a Füchse ellen viszont nagyon gyenge napot fogtunk ki. Aznap este beszélgettem a németek edzőjével, aki elmondta, ők épp ellentétes utat jártak be, mondhatni életük meccsét játszották ellenünk. Sok ziccert hibáztunk, ami elbizonytalanította a srácokat. Ami viszont pozitívum, hogy tudtunk javulni a második mérkőzésen – mondja az Utánpótlássportnak Gulyás István. – A spanyolok ellen a játékunk már sokkal jobban mutatott, domináltunk is, de ismét voltak olyan szakaszok, amikor több hiba csúszott be, ami döntőnek bizonyult. A német és a spanyol csapat között nem volt nagy különbség stílusban, utóbbi talán picit komplexebb játékot mutatott, de ezt ragozhatom, ha közben meg a Füchse kapusa ötven százalékkal véd...”

Egy éve Gulyás azt nyilatkozta az Utánpótlássportnak, hogy óriási lehetőség és öröm, hogy megszületett ez a sorozat; a véleménye természetesen a negyedik hely ellenére sem változott.

Ez a csalódottság hamar elmúlik, a srácok pedig megpróbálják majd a pozitívumokat leszűrni. Másodszor is ideértünk a legjobbak közé, ez az akadémiának és a magyar kézilabdának is jó.

(Kiemelt képünk forrása: Kolektiff Images/VHA)