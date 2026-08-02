Nemzeti Sportrádió

Birkózás: öt magyar éremmel zárult a bakui U17-es vb

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.08.02. 18:58
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Kovács Keve Zsitovoz Mária Juhász Imre Tugyi Zétény Czuczor Ervin utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
Két ezüst- és három bronzéremmel végeztek az U17-es magyar birkózók az azerbajdzsáni korosztályos világbajnokságon. Ami pedig külön örömteli, hogy mindhárom fogásnemben akadt dobogós helyezése a mieinknek.

A vasárnap délutáni szabadfogású helyosztóknak már nem volt magyar szereplője, a válogatottunk öt éremmel fejezte be szereplését a bakui U17-es birkózó-világbajnokságon – ezzel egyébként felülmúlva az előzetes várakozásokat, amely a verseny előtti realitások alapján „csak” két-három medál lehetett.

A kötöttfogásúak mindjárt az elején gondoskodtak arról, hogy a magyar csapatnak garantáltan sikeres vb-je legyen Azerbajdzsánban. Az egriek két ígérete is dobogóra állt az első olyan versenynapon, amikor helyosztókat is rendeztek.

A nagyszerű birkózást bemutató Kovács Keve (55 kg) tavalyi U17-es Eb-bronza után ezúttal ezüstöt nyert a korosztály világbajnokságán,

(55 kg) tavalyi U17-es Eb-bronza után ezúttal ezüstöt nyert a korosztály világbajnokságán,

összességében pedig már a negyedik érmét nyerte utánpótlás-világversenyen. Klubtársa, Juhász Imre (65 kg; Egri VSI-KIMBA) is remekelt, neki pedig a májusi, szamokovi Eb után a bakui vb-n is bronz lett a jutalma. A Budapesti Honvéd-KIMBA reménysége, Czuczor Ervin szintén kellemes meglepetést okozott azzal, hogy befutott a harmadik helyre a 71 kilós kategóriában.

Zsitovoz Mária az U17-es Eb-arany a korosztály vb-jén ismét bronzérmes lett Forrás: UWW/MBSZ

A női szakág képviselői közül az első számú éremvárományos, a pesterzsébeti Zsitovoz Mária ismét kitűnő teljesítményt nyújtott. A kétszeres U17-es Európa-bajnok kiválóság a harmadik helyig jutott az 53 kilósok között, így

megismételte a tavalyi impozáns eredménysorát: Eb-arany és vb-bronz a kadétkorosztályban.

Az utolsóként szőnyegre lépő szabadfogásúak is hozzátették a magukét a válogatott jó szerepléséhez, ugyanis

Tugyi Zétény nagy meglepetésre a döntőig menetelt a 80 kilósok mezőnyében, s végül ezüstérmet szerzett,

nagy meglepetésre a döntőig menetelt a 80 kilósok mezőnyében, s végül ezüstérmet szerzett,

ezzel a Jászberényi BC fiatalja karrierje során először állhatott dobogóra korosztályos világeseményen.

Az érmesek mellett további négy pontszerző helyezés is született. Kötöttfogásban Tombor Benedek (48 kg; DKSE-KIMBA) és Antaly Sándor (92 kg; ESMTK-KIMBA), míg a lányoknál Bárány-Almási Bianka (73 kg; Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA) és Szentpál Vivien (46 kg; Dél-Zselic SE-KIMBA) jutott el egyaránt a bronzmeccsig, majd veszítette el azt, így nekik be kellett érniük az ötödik hellyel.

Tugyi Zétény első érmét szerezte utánpótlás-világversenyen Forrás: UWW/MBSZ

Tehát, a magyar küldöttség két ezüsttel és három bronzzal zárt az azeri fővárosban.

Ez az éremtermés pedig azért is igazán figyelemre méltó, mivel a 2020-as években még egyszer sem sikerült a mieinknek ilyen sok (négynél több) medállal végezniük az U17-es vb-ken.

A kötöttfogású csapatunk a kilencedik, míg a női együttesünk a tizenegyedik helyen végzett a nemzetek szakági rangsorában.

A korosztályos birkózó-világversenyek sora augusztus 16-án folytatódik a pozsonyi U20-as világbajnoksággal.

(Kiemelt képen: Kovács Keve U17-es vb-döntőt birkózhatott Bakuban Forrás: UWW/MBSZ)

Kovács Keve Zsitovoz Mária Juhász Imre Tugyi Zétény Czuczor Ervin utánpótlás bírkózás utánpótlássport U17-es világbajnokság
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