Varga Barnabásék háromgólos győzelmet arattak; Mocsi Attila góllal vette ki a részét a Rizespor győzelméből

Az AEK Athén magabiztos, háromgólos győzelmet aratott a belga Sint-Truiden felett. A görögök első két gólját a kétszeres albán válogatott Stavro Pilo (avagy valójában Sztavrosz Pilosz, aki Rhodoszon született) szerezte, míg a 3–0-s végeredményt Luka Jovics állította be a 41. percben. Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott.

Vargával ellentétben csereként kapott szerepet Schäfer András. A magyar válogatott középpályás beállásakor már 2–0-ra vezetett a Cagliari, az Union Berlin végül a szintén a kispadról beszálló Ilyas Ansah hajrában szerzett duplájának köszönhetően 2–2-es döntetlent ért el.

Mocsi Attila kezdőként 75 percet játszott a Rizespor Orijent elleni mérkőzésén. A második félidő elején a fiumeiek kerültek előnybe, erre bő tíz perccel később Mocsi válaszolt. A törökök végül Mame Mor Faye 91. percben szerzett találatával nyertek 2–1-re.

Gólgazdag felkészülési mérkőzést játszott a Galatasaray is. Sallai Roland jobb oldali szárnyvédőként volt ott a törökök kezdőjében. A vezetést előbb Victor Osimhen révén, majd a második félidőben Gabriel Sara jóvoltából kétszer is megszerezte a Galata; az első félidőben Esteban Lepaul egyszer, a szünet után pedig még kétszer betalált, a francia csatár triplájával fordított a Rennes. A hajrára szinte a teljes csapatát – köztük Sallait is – lecserélte Okan Buruk vezetőedző, a 94. percben végül Baris Yilmaz büntetője állította be a 3–3-as végeredményt.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

AEK Athén (görög)–Sint-Truiden (belga) 3–0

AEK Athén: Varga Barnabás kezdőként 65 percet játszott.

Union Berlin (német)–Cagliari (olasz) 2–2

Union Berlin: Schäfer András a 68. percben állt be.

Rizespor (török)–Orijent (horvát) 2–1

Rizespor: Mocsi Attila kezdőként 75 percet játszott, a 63. percben az ő góljával egyenlített a csapata.

Galatasaray (török)–Rennes (francia) 3–3

Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 85 percet játszott.

Liverpool (angol)–Leeds United (angol) 2–4

Liverpool: Kerkez Milos kezdett, a 7. percben gólpasszt adott, a 69. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik kezdőként 68 percet töltött a pályán.