A Fradi számára a magyar bajnoki más kávéház; Csiszár Henrietta a vb-győztesekről és a Szoboszlai-hatásról

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Három és fél év elteltével játszott ismét élvonalbeli mérkőzést egymással az FTC és a Vasas: a zöld-fehérek a Konferencialigában mutatott formájukat a nagyszerűen küzdő piros-kékek ellen sem tudták átmenteni az NB I-re… Zombori András tudósítása

Disztl Péter véleménye vigasztalhatja Tomás Tujvelt: Ilyen a kapussors... A Honvéd korábbi kétszeres bajnok kapusa, Disztl Péter beszélt a kispesti Tomás Tujvel MTK Budapest elleni hibájáról, és elmondta: a rutinos játékosnak már senkinek sem kell bizonyítania. Cserháti András írása

Csiszár Henrietta a vb-győztesekről és a Szoboszlai-hatásról. Kétéves szerződést írt alá az Atlético Madriddal július elején Csiszár Henrietta, a 32 éves magyar válogatott középpályással a spanyol élcsapatnál szerzett első tapasztalatairól beszélgettünk. Nagy Zsolt interjúja

A címvédő már kész van, de nincs mindenki ilyen jó helyzetben. Szombaton bejelentette a Falco, hogy szerződést hosszabbított a brit Patrick Whelannel, így teljes a kerete a 2026–2027-es évadra. Megnéztük, mi a helyzet ezen a téren a legutóbbi férfi kosárlabda-bajnokság első felében végző csapatokkal. Győri Ferenc háttéranyaga

Belák János: „Reális az esélyünk az éremszerzésre!” Tizenkét versenyző szerepel az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon, Belák János sportszakmai vezető mindkét nemnél több döntőst vár, és jó esélyt lát a dobogós helyezésekre is. Szeleczki Róbert írása

Irány a dobogó! Gellért Gábor, a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya kellően nyugodt az Eb-rajt előtt: kiváló úszók alkotják a magyar csapatot, mindegyikük bizonyított már a múltban – a cél az, hogy Párizsban folytassák a sikersorozatot. Kovács Erika interjúja

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