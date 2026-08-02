Úszás: Kertész Boróka nyolc érmet gyűjtött

Tizenöt-tizenhat éves úszóink versengtek a héten a medencés serdülőbajnoki címekért Hódmezővásárhelyen, ahol alig pár nappal a sukorói nyílt vízi Európa-bajnokság után többen is remekeltek a mindkét műfajban otthonosan mozgók közül. A duplázók legjobbja egyértelműen Sárkány Zétény lett, aki

a Velencei-tavi kontinensviadal három aranya után a Gyarmati Dezső Sportuszoda ötvenesében is kitett magáért,

négy első és egy második helyezést szerezve.

A pálmát, konkrétabban: a korosztályos ob „legérmesebb” fiú versenyzőjét megillető titulust azonban mégsem ő, hanem Oláh Ádám hódította el azzal, hogy egyéni számaiban hat medált is begyűjtött a négy nap alatt.

Ötöt aranyból, egyet pedig ezüstből nyert a NICS-HSÚVC, vagyis a hazaiak üdvöskéje,

aki nem pusztán a vásárhelyi otthonos közegben száguldott felettébb eredményesen, hanem már korábban is okkal tartották számon szakmai berkekben a nagy ígéretek sorában, különösen azóta, hogy tavaly júliusban ezüstérmet szerzett az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) a macedóniai Szkopjéban, 50 gyorson. Paku Zoltán 16 esztendős tanítványa az ob-n a legrövidebb sprintszám mellett

elsőként ért célba különböző távokon, háton és pillangón is, sokoldalú tehetségét bőségesen igazolva.

Ahogyan a kitűnők bizonyítványát joggal érdemelte ki a már említett Sárkány Zétény a fiúknál, illetve – udvariatlanul csak most térve ki nagyszerű úszására – Kertész Boróka a lányoknál azzal, hogy

a pontérték-táblázaton ők ketten nyújtották saját nemük kiemelkedő reprezentánsaként a legértékesebb teljesítményt.

Zétény, a Kőbánya SC 2011-es születésű reménysége 800 gyorson (8:03.13), Boróka, a Jövő SC már a jelenben is nagyszerű 2010-es évjáratú úszója pedig a 100 gyorson elért idejével (56.17) vitte el a legmagasabb Aqua-pontot hozónak járó külön trófeát.

„Boró” az egész – 65 hazai klub 371 serdülőjét felvonultató – mezőny legjobbjaként 8 érmet nyert, a két-két ezüst és bronz mellett nem kevesebb, mint négy aranyat, s az egyéni medálparádéjához tett hozzá még négy dobogós (1-2-1) helyezést váltóban – lenyűgöző összprodukció!

Az ifjú úszóhölgyeknél maradva: ugyancsak emlékezetes alakítást nyújtott a 2011-ben született érdi Csitári Izabella, aki 400, 800 és 1500 méteren is diadalmaskodott, s a szintén triplázó, 2010-es békéscsabai Nagy-Benedek Izabell, aki a három melldöntőben volt jobb mindenkinél. A Sukorón váltóban Európa-bajnok lányok, az FTC-s Barta Nóra és az immár veszprémi Bartalos Anna az ob-n már kevésbé voltak élesek, előbbi egyéniben két bronz mellett azért a 400 vegyes aranyát megszerezte, míg utóbbinak be kellett érnie a 400 és a 800 gyors második helyével.

A fiúknál a Velencei-tavon Eb-érmekkel remeklők medencében sem vallottak szégyent, a győri Pannonhalmi Lázár négyszer, a Kőbánya SC-s Marosszéki Armand kétszer állhatott fel a dobogóra a szóló számok eredményhirdetésekor, a Jövő SC-s Varga Zsombor pedig sukorói csúcsformáját idézve két egyéni arannyal, két ezüsttel és két bronzzal gazdagodott az ob-n.

Nem mehetünk el szó nélkül Kendrella Bencének, a békésiek 2010-es születésű úszójának teljesítménye mellett, aki brillírozott Vásárhelyen, öt érmet (3-1-1) nyerve. Az utolsót a zárónapon úgy szerezte meg 50 mellen, hogy a 16 esztendősök korcsoportjában 29.03-mal évjáratos csúcsot állított fel, nevezetesen Horváth Dávid 2012 decembere óta élt, így igazán szakállasnak mondható 29.29-es országos rekordját megdöntve.

(Kiemelt képünkön: A ponttáblázat szerinti legértékesebb úszást Kertész Boróka és Sárkány Zétény mutatta be Forrás: musz.hu/Tésik Attila)