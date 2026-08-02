Vízilabda: sima győzelem Horvátország ellen az U20-as nőktől
Második mérkőzését is megnyerte az U20-as női vízilabda-válogatott a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon.
A hollandok elleni kitütéses győzelmet követően a második csoportmeccsét is megnyerte az U20-as női vízilabda-válogatott Horvátország ellen a portugáliai Oeirasban zajló Európa-bajnokságon. Biros Péter együttese az első negyedet kétgólos vezetéssel zárta, és ugyanekkora előnnyel mehetett a félidőre. A harmadik és a negyedik felvonást egyaránt 6–1-re nyerték a mieink, így sima, 19–7-es győzelmet arattak.
A következő csoportmeccsen Franciaországgal találkozik a magyar csapat.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS (PORTUGÁLIA)
Magyarország–Horvátország (4–2, 3–3, 6–1, 6–1)
Magyarország–Horvátország (4–2, 3–3, 6–1, 6–1)
(Kiemelt képünk forrása: waterpolo.hu)
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