Vízilabda: sima győzelem Horvátország ellen az U20-as nőktől

A hollandok elleni kitütéses győzelmet követően a második csoportmeccsét is megnyerte az U20-as női vízilabda-válogatott Horvátország ellen a portugáliai Oeirasban zajló Európa-bajnokságon. Biros Péter együttese az első negyedet kétgólos vezetéssel zárta, és ugyanekkora előnnyel mehetett a félidőre. A harmadik és a negyedik felvonást egyaránt 6–1-re nyerték a mieink, így sima, 19–7-es győzelmet arattak.

A következő csoportmeccsen Franciaországgal találkozik a magyar csapat.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS (PORTUGÁLIA)

Magyarország–Horvátország (4–2, 3–3, 6–1, 6–1)

(Kiemelt képünk forrása: waterpolo.hu)