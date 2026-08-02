Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Ferencváros–Vasas 0–0

VÉGE

NB I: ETO FC–Nyíregyháza 4–0

Vízilabda: sima győzelem Horvátország ellen az U20-as nőktől

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.02. 17:55
null
Címkék
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
Második mérkőzését is megnyerte az U20-as női vízilabda-válogatott a Portugáliában zajló Európa-bajnokságon.

A hollandok elleni kitütéses győzelmet követően a második csoportmeccsét is megnyerte az U20-as női vízilabda-válogatott Horvátország ellen a portugáliai Oeirasban zajló Európa-bajnokságon. Biros Péter együttese az első negyedet kétgólos vezetéssel zárta, és ugyanekkora előnnyel mehetett a félidőre. A harmadik és a negyedik felvonást egyaránt 6–1-re nyerték a mieink, így sima, 19–7-es győzelmet arattak.

A következő csoportmeccsen Franciaországgal találkozik a magyar csapat.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS (PORTUGÁLIA)
Magyarország–Horvátország (4–2, 3–3, 6–1, 6–1)

(Kiemelt képünk forrása: waterpolo.hu) 

vízilabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: Kertész Boróka nyolc érmet gyűjtött

Utánpótlássport
4 órája

Vízilabda: megkezdi vb-szereplését az U16-os fiúválogatott

Utánpótlássport
10 órája

Varga Zsolt: Bízom benne, hogy egy újabb döntőben segít a tapasztalatunk

Vízilabda
10 órája

Kézi: Montenegró legyőzésével középdöntősek az U18-as fiúk az Eb-n

Utánpótlássport
21 órája

Vízilabda: a hollandok kiütésével kezdték az Eb-t az U20-as lányok

Utánpótlássport
23 órája

Kosárlabda: legyőzték a horvátokat az U18-as fiúk a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Birkózás: Tugyi Zétény ezüstérmet nyert a bakui U17-es vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 18:03

Kosárlabda: vereséggel kezdte az Eb-t az U18-as leányválogatott

Utánpótlássport
Tegnap, 16:34