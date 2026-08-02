Vízilabda: megkezdi vb-szereplését az U16-os fiúválogatott
Augusztus 3. és 9. között a horvát főváros, Zágráb ad otthont az U16-os fiú vízilabda-világbajnokságnak. A globális seregszemlén természetesen a magyar válogatott is ott lesz.
A mieink bizakodva várhatják a világeseményt,
ugyanis a torna főpróbája sikerült a fiúknak. A Balázs Miklós irányította nemzeti együttes a görögországi Szalonikiben vett részt a Balkán-bajnokságon, amelynek döntőjében a szerbeket győzte le 15–13-ra.
A válogatottnak a vb-n teljesen új lebonyolítási rendszerben kell helytállnia. A világbajnokságon 36 ország válogatottja vesz részt. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a vb-n nincsenek csoportok, hanem egy előzetes erősorrend szerint kapnak két erősebb és két gyengébb ellenfelet az együttesek (két 18-as kalapba sorolták őket, ez alapján). Az elért eredményeket egy speciális, a rivális ranglistahelyezését, illetve magát az eredményt (hány góllal nyert/vesztett, hány gólt lőtt) is számba vevő pontozásos rendszer alapján értékelik. Ez adja ki az alapszakasz sorrendjét, majd ezt követően a legjobb 32 együttes egyenes kieséses rendszerben folytatja tovább (az 1. a 32-ikkel, a 2. a 31-ikkel, és így tovább... – az első kettő elvben csak a döntőben találkozhat).
A magyarok kezdésként Ukrajnával, aztán Törökországgal, majd Malajziával és végül Görögországgal játszanak.
Az U16-os korosztály számára tavaly Európa-bajnokságot rendeztek. Akkor a Dabrowski Norbert vezette magyar csapat ezüstéremnek örülhetett. Akkor Isztambulban a mieink az elődöntőben a horvátokat 11–11-et követően ötméteresekkel győzte le, majd a döntőben 20–12-re kaptak ki az olaszoktól.
Az U16-os fiúválogatott legutóbb 2024-ben játszott vb-n. A Juhász Zsolt által irányított gárda Máltán bronzérmet szerzett.
Bekker Zalán
Budai-Csillag Dominik
Dávid Barna
Éder Barnabás
Fabinyi Huba
Fráter Olivér
Lászlófi András
Maschl Bertalan
Nagy Benedek
Nagy-Hornok Sámuel
Papp László
Paróczai Bendegúz
Saska Barnabás
Stogicza Levente
Szaka Olivér
Az első szakasz magyar programja
Augusztus 3., hétfő
14.30 Magyarország–Ukrajna
Augusztus 4., kedd
11.30 Magyarország–Törökország
Augusztus 5., szerda
14.30 Magyarország–Malajzia
Augusztus 6., csütörtök
13.00 Magyarország–Görögország
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)