Vízilabda: megkezdi vb-szereplését az U16-os fiúválogatott

Augusztus 3. és 9. között a horvát főváros, Zágráb ad otthont az U16-os fiú vízilabda-világbajnokságnak. A globális seregszemlén természetesen a magyar válogatott is ott lesz.

A mieink bizakodva várhatják a világeseményt,

ugyanis a torna főpróbája sikerült a fiúknak. A Balázs Miklós irányította nemzeti együttes a görögországi Szalonikiben vett részt a Balkán-bajnokságon, amelynek döntőjében a szerbeket győzte le 15–13-ra.

A válogatottnak a vb-n teljesen új lebonyolítási rendszerben kell helytállnia. A világbajnokságon 36 ország válogatottja vesz részt. A hazai szövetség tájékoztatása szerint a vb-n nincsenek csoportok, hanem egy előzetes erősorrend szerint kapnak két erősebb és két gyengébb ellenfelet az együttesek (két 18-as kalapba sorolták őket, ez alapján). Az elért eredményeket egy speciális, a rivális ranglistahelyezését, illetve magát az eredményt (hány góllal nyert/vesztett, hány gólt lőtt) is számba vevő pontozásos rendszer alapján értékelik. Ez adja ki az alapszakasz sorrendjét, majd ezt követően a legjobb 32 együttes egyenes kieséses rendszerben folytatja tovább (az 1. a 32-ikkel, a 2. a 31-ikkel, és így tovább... – az első kettő elvben csak a döntőben találkozhat).

Az U16-os fiúk Görögországban nyertek tornát a vb-re készülve Fotó: Szaka József

A magyarok kezdésként Ukrajnával, aztán Törökországgal, majd Malajziával és végül Görögországgal játszanak.

Az U16-os korosztály számára tavaly Európa-bajnokságot rendeztek. Akkor a Dabrowski Norbert vezette magyar csapat ezüstéremnek örülhetett. Akkor Isztambulban a mieink az elődöntőben a horvátokat 11–11-et követően ötméteresekkel győzte le, majd a döntőben 20–12-re kaptak ki az olaszoktól.

Az U16-os fiúválogatott legutóbb 2024-ben játszott vb-n. A Juhász Zsolt által irányított gárda Máltán bronzérmet szerzett.

Az U16-os fiú vb-csapat



Bekker Zalán

Budai-Csillag Dominik

Dávid Barna

Éder Barnabás

Fabinyi Huba

Fráter Olivér

Lászlófi András

Maschl Bertalan

Nagy Benedek

Nagy-Hornok Sámuel

Papp László

Paróczai Bendegúz

Saska Barnabás

Stogicza Levente

Szaka Olivér



Az első szakasz magyar programja



Augusztus 3., hétfő

14.30 Magyarország–Ukrajna

Augusztus 4., kedd

11.30 Magyarország–Törökország

Augusztus 5., szerda

14.30 Magyarország–Malajzia

Augusztus 6., csütörtök

13.00 Magyarország–Görögország

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)