Evezés: ötödik helyek az U19-es Európa-bajnokságról

Ahogyan az év elején megírtuk, érmes reményekkel vágott neki a 2026-os évadnak a magyar evezős utánpótlás.

„Összegezve, három érmet szeretnék látni idén az ificsapatunktól, de ez sok tényezőn múlik majd. Mindent megteszünk, hogy a 2026-os esztendő is sikeresen alakuljon” – mondta a honlapunknak a válogatott szövetségi kapitánya, Simon Béla, aki a tavaly U19-es Eb-ezüstérmet szerző Kup Barnabást jelölte meg, mint a világversenyek kapcsán a legnagyobb dobogó esélyes.

Simon egy hónappal a németországi Brandenburgban megrendezett U19-es kontinensviadal kapcsán elárulta, reméli, hogy az egy évvel ezelőtti eredményhez hasonlót sikerül elérni; emlékezhetünk, akkor az említett Kup mellett, a Somogyi Dorka, Strochmayer Maja duó is ezüstérmet szerzett. A párosból az Eb-re csak az utóbbi tért vissza, Somogyi ugyanis fellépett az U23-asok közé.

A kétnapos eseményen a magyaroknak biztatóan kezdődött a szereplés, ám végül

nem sikerült megközelíteni a tavalyi eredményt.

Makai Samu és Mezősi Márton Forrás: MESZ

Kup Barnabás a tőle megszokott taktikával versenyezve, a futamok első felében altatva, majd robbantva, nagyot hajrázva menetelt, az előfutamból a mezőny legjobb idejével jutott a tizenkettő közé, majd az A-döntőbe is beverekedte magát, amelyben viszont nem tudott elegendő ellenfelet megelőzni az éremhez, ötödikként ért célba.

Hozzá hasonlóan a Makai Samu, Mezősi Márton kormányos nélküli kettes is bejutott a legjobbak közé, és szintén ötödikként zárt, Mezősi ráadásul duplázott, ugyanis az újonnan összeállt mix kétpárevezős számban is ezt a helyezést szerezte meg, Szögi Katával egy hajóban.

Egyaránt a B-döntő negyedik helyén fejezte be a szereplést a Kaluber Zénó és Vámos György alkotta kétpárevezős egység, illetve egypárban Demkó Janka, ez összesítésben a tizedik helyet jelentette, míg Szögi Strochmayer Majával a kétpárak között ötödik lett a B-döntőjében, és zárt tizenegyedikként.

A részletes eredmények a nemzetközi szövetség honlapján böngészhetők.

(Kiemelt képünkön: Kup Barnabás az U19-es Eb-n Forrás: MESZ)