Labdarúgás: megvalósult Farkas Timót gyerekkori álma
Júniusban vált hivatalossá, hogy az AZ Alkmaarban folytatja pályafutását a 16 éves magyar támadó, Farkas Timót, aki az U16-os válogatott Svédország elleni felkészülési mérkőzésén keltette fel a hollandok játékosmegfigyelőjének érdeklődését.
„Meghívtak egy hétre, megnéztem milyenek a körülmények, edzettem a saját korosztályommal, a felnőttek edzésébe is betekinthettem, megmutatták a stadiont, illetve Kovács Bendegúzzal is beszéltem egy kicsit. Jókat mondott a kinti viszonyokról” – mondja Farkas.
A bemutatkozás jól sikerült, a klub a hét végén közölte, hogy
szeretné leigazolni a játékost.
„Több helyen is jártam már próbajátékon, mindenhova úgy mentem ki, hogy száz százalékot akarok nyújtani. Az pedig nem volt kérdés, hogy pozitív döntés esetén igent mondok-e. Persze át kellett beszélni a dolgot a családban, de túl sokat nem gondolkodtunk, mert mindannyian nagyon jó lehetőségnek tartottuk a hollandiait. Kiskorom óta erre készültem, ez volt a célom, a szüleim pedig a jövőben is mindenben támogatnak majd mindenben.”
A külföldre kerülő magyar labdarúgók megszokott „első felismerése” az ő számára sem maradt el.
„Természetesen gyorsabb a játék és technikailag előrébb tartanak. Különösen feltűnő volt továbbá, hogy
az edző nagyon beleéli magát a szerepébe, sokszor megállítja a játékot,
és próbálja elérni, hogy mindenki tökéletesen hajtsa végre az adott gyakorlatot.”
A felkészülés július 27-én kezdődik Hollandiában, Farkas előtte néhány nappal költözik ki.
„Egy családnál fogok lakni, aminek örülök, mert szerintem ez mind a beilleszkedés, mind a nyelv elsajátításának szempontjából jó. Két nyelvórám lesz hetente, szóval remélhetőleg hamar megtanulok hollandul. Iskolába nem kint fogok járni, a magyar gimnáziumi rendszer lehetőséget ad arra, hogy magántanulóként tanuljak és vizsgázzak majd.”
Az AZ Alkmaarnál jó ajánlólevele van a magyar csatárnak.
„Kovács Bendegúzzal személyesen nem ismertük egymást, de nagyon jók az első benyomásaim. Még az édesapja is kedvesen írt, hogy szívesen segít bármiben.”
Timót a Mészöly Focisuliban kezdett futballozni, soha nem váltott, nem ment kiemelt akadémiára, mégis Európa egyik legnívósabb műhelye szerződtette.
Mindent a Mészöly Focisulinak meg a külön edzőimnek, Pilissy Gábornak és Helm Andrásnak köszönhetek.
Ez a klub volt a legközelebb hozzánk, és egy idő után Füzi László edző átvitt a kiemelt csapatba, ott kezdődött minden. Eljött értem autóval, edzés után pedig hazahozott, ami óriási segítséget jelentett. A tizenkét-tizenhárom éveseket azért már megkeresik a hazai akadémiáktól, és többen el is mentek tőlünk, de én sosem láttam azt a hatalmas különbséget, ami miatt nekem is el kellett volna igazolnom. Úgyhogy mindig a maradás mellett döntöttünk, és azt hiszem, jól tettük. A hazai mezőnyhöz képest a Mészölyben nagyon sok nemzetközi meccset játszottunk már egészen kiskorunktól kezdve. A klubomban nagyon örültek, és büszkék voltak arra, az Alkmaar szerződtetett, hiszen egy újabb játékosuk jutott el erős európai akadémiára, ami növeli a focisuli presztízsét.”
(Kiemelt képünk forrása: AZ Alkmaar)