Kosárlabda: csoportharmadikként mentek tovább az U20-as lányokaz Eb-n

A németek elleni vereség, illetve a svédek elleni győzelem után a magyar csapat kedd este a lettekkel találkozott a csoportkör harmadik fordulójában a litvániai U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon.

Magyar Gergely együttese 78–64-es vereséget szenvedett, így 2/1-es mérleggel zárta a csoportkört, és négyesének harmadik helyén mehet tovább a kieséses szakaszba. A nyolcaddöntőben az izraeliek várnak a mieinkre, méghozzá szerdán 14:30-as kezdéssel.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA

B-csoport, 3. mérkőzés

Magyarország–Lettország 64–78 (14–21, 20–26, 18–11, 12–20)

A mérkőzés jegyzőkönyve



Az U20-as női válogatott kerete:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.



Az U20-as női Eb csoportbeosztása:

A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország

B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG

C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland

D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.Az U20-as női Eb csoportbeosztása:A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, HorvátországB-csoport: Lettország, Svédország, Németország,C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, IzlandD-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium

(Kiemelt kép forrása: FIBA)