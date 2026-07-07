Kosárlabda: csoportharmadikként mentek tovább az U20-as lányokaz Eb-n
Tizennégypontos vereséget szenvedett az U20-as női kosárlabda-válogatott a lettektől a csoportkör zárásaként, és ezzel csoportja harmadik helyén jutott tovább a nyolcaddöntőbe a litvániai korosztályos Eb-n.
A németek elleni vereség, illetve a svédek elleni győzelem után a magyar csapat kedd este a lettekkel találkozott a csoportkör harmadik fordulójában a litvániai U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon.
Magyar Gergely együttese 78–64-es vereséget szenvedett, így 2/1-es mérleggel zárta a csoportkört, és négyesének harmadik helyén mehet tovább a kieséses szakaszba. A nyolcaddöntőben az izraeliek várnak a mieinkre, méghozzá szerdán 14:30-as kezdéssel.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LITVÁNIA
B-csoport, 3. mérkőzés
Magyarország–Lettország 64–78 (14–21, 20–26, 18–11, 12–20)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium
B-csoport, 3. mérkőzés
Magyarország–Lettország 64–78 (14–21, 20–26, 18–11, 12–20)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
Az U20-as női válogatott kerete:
Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti.
Az U20-as női Eb csoportbeosztása:
A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország
B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG
C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland
D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium
(Kiemelt kép forrása: FIBA)
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