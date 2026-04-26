Sportlövészet: Döbörhegyi és Nyitrai aranyérmes a junior-világkupán
A sportlövő Döbörhegyi Bence és Nyitrai Anna aranyérmet nyert trap vegyes csapatban a junior világkupán Kairóban.
Magyar siker született a junior sportlövők világkupaversenyén Kairóban: a Döbörhegyi Bence és Nyitrai Anna alkotta kettős 32 korongos juniorvilágcsúccsal győzött a trap vegyes csapat versenyszámban. Az alapversenyben 134 korongot értek el, a negyedik helyen jutottak be a négyes döntőbe, amelyben a második a független színekben induló orosz Ramir Nyikolajev, Kszenyija Tatarinova duója lett, míg a bronzérmet az indiai Zuhair Khan, Addya Katyal páros szerezte meg.
(Kiemelt képünk forrása: Hungarian Shooting Federation/Facebook)
