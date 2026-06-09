Sportlövészet: remek magyar szereplés a plzeni ORV-n

A csehországi Plzen adott otthont a sportlövők Olimpiai Reménységek Versenyének, amelyen tíz ország több mint kétszáz fiatalja mérette meg magát.

A viadal legnépesebb küldöttsége a magyar volt, amelyből többen is kitűnő eredményt értek el.

Csak az egyéni érmeseket kiemelve,

10 méteren légpuskával Lévai Csongor megnyerte a versenyt,

Márta Ákos bronzérmes lett, ugyanitt a lányoknál Vintze Regina a második, Tóth Anna a harmadik helyen zárt.

A puska 50 méter 3 testhelyzet számban Toma Réka érdemelte ki az ezüstöt, Vintze Regina másodikként végzett, míg a fiúknál Lévai Csongor bronznak örülhetett. Az 50 méter puska fekvő számban pedig Fuglovics Armand nyakába akasztottak bronzot.

Vintze Regina (balra) ezüst, Tóth Anna (jobbra) bronzérmes lett légpuskával Forrás: MSSZ

Az egyéni érmek mellett csapatban is több medália jutott a magyaroknak, akik közül jó néhányan döntőbe jutottak.

A magyar pisztolyosok ezúttal nem szereztek egyéni érmet az ORV-n, a szakág első számú juniorversenyzője, Nagy Ákos Károly bár elutazott a versenyre, betegség miatt végül nem indult.

Továbbra is bizakodóak lehetünk az utánpótlást tekintve.

A munkánk két fő feladata, hogy folyamatosan legyenek olimpikonjaink, valamint a klubokkal szorosan együttműködve nekik közvetlen utánpótlásuk, emellett hogy minél szélesebb sportági bázis alakuljon ki – mondta honlapunknak a napokban Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetsége főtitkára. – Az utánpótlás-nevelés eredményessége mindig attól függ, hogy a legtehetségesebb sportolók a klubokban milyen mennyiségű és minőségű munkát tudnak elvégezni, illetve aztán azok, akik bekerülnek a korosztályos válogatottba, milyen mértékben fejlődnek tovább”.

(Kiemelt képünkön: Lévai Csongor (középen) nyert, Márta Ákos (jobbra) bronzérmes lett légpuskával Forrás: MSSZ