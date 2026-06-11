Röplabda: domináltak a kecskeméti fiúk az U17-es országos döntőben

Mint arról beszámoltunk, a KESI Röplabda Akadémia csapata magabiztosan verte a Pénzügyőrt az U17-es fiúbajnokság kazincbarcikai döntőjében. A Kecskemét 3:0-ra (18, 21, 13) diadalmaskodott a címvédő fővárosiak ellen, és érdemelte ki ezzel a bajnoki címet. Gyurkó Sándor tanítványai a szezonban a 27 győztes meccsük mellett mindössze egyetlen vereséget szenvedtek, az alap- és középszakaszt is első helyen zárták, majd

az országos döntőben – első számú esélyesként – feltették a koronát egész évadbeli teljesítményükre.

„Minden egyes alkalommal, amikor bajnoki címet tudunk szerezni, az mindig óriási öröm az egész csapatnak – mondta Gyurkó Sándor vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Nekem edzőként korábban már volt részem abban, hogy milyen serdülőbajnokságot nyerni, az országos döntő előtt nagyon bíztam benne, hogy ezt az érzést majd a játékosokaimnak is lesz alkalma megtapasztalni, és összejön az, amiért egész idényben küzdöttünk, vagyis az aranyérem.

Hál'istennek remekül sikerült a formaidőzítésünk, és alapvetően a teljes bajnokság során meggyőző teljesítményt nyújtottunk,

szeptember óta mindössze egyszer kaptunk ki, annak ellenére, hogy a legjobb összeállítású csapatunk szinte csak a hatos döntőre állt össze, ugyanis sok sérülés és betegség is hátráltatott minket, illetve a legjobb játékosaink korábban gyakran feljátszottak az idősebbekhez, az U20-asokhoz vagy éppen a felnőttekhez. Mindez azt bizonyítja, hogy kiválóan alkalmazkodtunk, kellően mély volt a csapatunk, és egytől egyig mindenkire lehetett számítani a meccseken, mindenki megoldotta a feladatát, ha éppen úgy kívánta a helyzet, hogy változtatni kellett.

Az országos döntő az volt számomra a fő kérdés, hogy miképpen birkózunk meg az esélyesség terhével.

Az volt a feladatunk, hogy lehetőleg ne legyen extra nyomás a vállunkon, ugyanakkor elbizakodottakká se váljunk az alap- és a középszakasz magabiztos megnyerése után.

Azt mondhatom, sikerült megtalálni az arany középutat, sőt ebben a hatos döntőben összességében a legjobb arcát mutatta a csapat, nagyon magas színvonalú röplabdát tudtunk bemutatni a három nap során, így a Pénzügyőr elleni fináléban is.

Rendkívül meggyőző teljesítménnyel nyerte a Kecskemét az U17-es fiúk országos döntőjét Forrás: VRCK

A Kecskemét csapatából került az országos döntő legértékesebb játékosa (MVP) is Kocsis Vince személyében.

A KESI csapatai parádés idényt futnak, már az U17-es és az U15-ös bajnokságot is megnyerték, majd péntektől az U13-asok országos döntője következik, amelynek hatcsapatos elitmezőnyében a Kecskemét két együttessel is képviselteti magát.

(Kiemelt kép forrása: KESI)