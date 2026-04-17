Kézi: felvette a kesztyűt a horvátok ellen a serdülő leányválogatott

A 2010-es és 2011-es születésű játékosok alkotta magyar serdülő leány kézilabda-válogatott fontos megméretés előtt áll, a fiataloknak ugyanis pályafutásuk első korosztályos világversenyét rendezik meg a nyáron, a svédországi U16-os nyílt Európa-bajnokságot. A viadal június 29. és július 3. között zajlik majd Göteborgban, és ahogyan beszámoltunk róla, néhány nappal ezelőtt sorsolták ki a csoportbeosztásokat: a magyarok Horvátországgal, Csehországgal, Izlanddal és Litvániával közös ötösbe kerültek.

Az Eb-re való közvetett felkészülési időszak a végéhez ért a múlt héten, amikor a lányok Pigniczki Krisztina szövetségi edző irányításával Sukorón edzettek pár napot, majd Horvátország felé vették az irányt, hogy a házigazda nemzeti csapattal két felkészülési mérkőzést játsszanak.

Az első meccsen 28–24-es horvát győzelem született, másnap azonban sikerült visszavágni, 24–23-ra nyert a válogatottunk.

„Az utolsó összetartásunkat tartottuk a nyílt Európa-bajnokság előtt, egyúttal az utolsó hetünk volt ez együtt a serdülőkorosztály tagjaiként, a lányok ugyanis a nyáron fellépnek az ifjúsági kategóriába. Igyekeztünk rendezni a sorainkat, az elmúlt időben pedig minél több játékost néztünk meg a csapatban, hiszen ebben az időszakban minden szempontból rengeteget változnak a játékosok – mondja a honlapunknak Pigniczki Krisztina. – Szokásos nagyságú, tizennyolc fős kerettel dolgoztunk a múlt héten is. A horvát válogatottról nem volt előzetes információnk, vakon mentünk bele az első összecsapásba, ami meglepően kemény volt, a hazaiak nem kímélték a lányainkat. Mi ettől picit megijedtünk, nehezen találtuk a játékunkat, az első félidei hátrányunk pedig túl nagynak bizonyult, hiába nyertük meg a második játékrészt. Aznap este rendeztük a sorokat,

másnap igyekeztünk ugyanolyan keményen beleállni az összecsapásba, ami sikerült is, ezzel a győzelem is jött.

A nyílt Eb-n egy csoportba kerültünk a horvátokkal, így ez ilyen szempontból is hasznos volt.”

