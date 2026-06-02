Nemzeti Sportrádió

Zubkov Varga Barnabás csapattársa lesz az AEK Athénnál – sajtóhír

B. A. P.B. A. P.
2026.06.02. 17:30
null
Olekszandr Zubkov Varga Barnabás csapattársa lehet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Varga Barnabás AEK Athén Olekszandr Zubkov nemzetközi átigazolás
Sajtóhírek szerint a korábban a Ferencvárosnál is megforduló Olekszandr Zubkov hamarosan aláírhat a görög AEK Athénhez.

A görög Gazzetta információi szerint az AEK Athén mindenben megállapodott a Trabzonsporral Olekszandr Zubkov átigazolását illetően, az ukrán játékos már orvosi vizsgálaton vesz részt a görög fővárosban.

A 29 éves ukrán szélső lehet az AEK első nyári érkezője, Zubkov a hírek szerint négyéves szerződést ír alá, míg a görögök ötmillió eurót fizetnek a Trabzonspornak. A hírről az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano is beszámolt.

Zubkov a Sahtar Doneck akadémiáján kezdte pályafutását, majd itt mutatkozott be a felnőttek között is. Egy idényt kölcsönben a Mariupolnál töltött, 2019-ben kölcsönbe a Ferencvároshoz került. A zöld-fehérek ezt követően másfél millió euróért meg is vásárolták az ukrán szélsőt. Zubkov 2022-ig erősítette a Ferencvárost, ez idő alatt 110 mérkőzésen 19 gólt és 23 gólpasszt jegyzett.

2024-ben igazolt Törökországba, a mögöttünk hagyott idényben 37 mérkőzésen négy gólig és 11 asszisztig jutott. Az ukrán válogatottban 45 mérkőzésen három gólja van.

A korábbi Fradi-játékos orvosin van Athénban, Varga Barnabás csapattársa lesz az AEK-nál, ma vagy a napokban bejelenthetik.

 

Varga Barnabás AEK Athén Olekszandr Zubkov nemzetközi átigazolás
Legfrissebb hírek

Újabb lejáró szerződésű liverpooli védőt igazolhat a Real Madrid – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
1 órája

A Barcelona bejelentette az angol vb-kerettag szerződtetését

Spanyol labdarúgás
2026.05.29. 21:32

„Bennem van szégyenérzet, ha kihagyok egy helyzetet” – Varga Barnabás a hibák utáni kettőzött erőről

Légiósok
2026.05.24. 14:32

Varga Barnabás reméli, hogy hozzátesz valamit az AEK történelméhez

Légiósok
2026.05.21. 06:38

Varga Barnabás: Még több gólt és még több trófeát szeretnék szerezni Athénban!

Légiósok
2026.05.20. 18:50

Varga Barnabás csereként pályára lépett az AEK idényzáró mérkőzésén

Légiósok
2026.05.17. 21:07

Bordasérülés miatt kellett lecserélni Varga Barnabást

Légiósok
2026.05.14. 13:27

Már bajnokként ikszelt az AEK Athén, Varga Barnabás megsérült

Légiósok
2026.05.13. 20:43
Ezek is érdekelhetik