Zubkov Varga Barnabás csapattársa lesz az AEK Athénnál – sajtóhír

A görög Gazzetta információi szerint az AEK Athén mindenben megállapodott a Trabzonsporral Olekszandr Zubkov átigazolását illetően, az ukrán játékos már orvosi vizsgálaton vesz részt a görög fővárosban.

A 29 éves ukrán szélső lehet az AEK első nyári érkezője, Zubkov a hírek szerint négyéves szerződést ír alá, míg a görögök ötmillió eurót fizetnek a Trabzonspornak. A hírről az átigazolásokban jól értesült Fabrizio Romano is beszámolt.

🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign Oleksandr Zubkov from Trabzonspor.



Medical tomorrow for the 29 year old winger. pic.twitter.com/7G7ys8Ab3P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Zubkov a Sahtar Doneck akadémiáján kezdte pályafutását, majd itt mutatkozott be a felnőttek között is. Egy idényt kölcsönben a Mariupolnál töltött, 2019-ben kölcsönbe a Ferencvároshoz került. A zöld-fehérek ezt követően másfél millió euróért meg is vásárolták az ukrán szélsőt. Zubkov 2022-ig erősítette a Ferencvárost, ez idő alatt 110 mérkőzésen 19 gólt és 23 gólpasszt jegyzett.

2024-ben igazolt Törökországba, a mögöttünk hagyott idényben 37 mérkőzésen négy gólig és 11 asszisztig jutott. Az ukrán válogatottban 45 mérkőzésen három gólja van.

A korábbi Fradi-játékos orvosin van Athénban, Varga Barnabás csapattársa lesz az AEK-nál, ma vagy a napokban bejelenthetik.