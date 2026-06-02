Marozsán Fábián a salakszezonjáról: Nincs tragédia!

2026.06.02. 17:40
Marozsán Fábián (Fotó: Kovács Péter, archív)
ATP tenisz Marozsán Fábián
Marozsán Fábián a menedzsmentje sajtóközleményében értékelte a maga mögött hagyott salakos szezont, és elmondta, mit vár a füves tornáktól.

Marozsán Fábián öt győzelemmel és hat vereséggel zárta a salakos idényt, a Roland Garroson egyéniben az első, párosban a második fordulóban esett ki.

„Vegyes érzéseim vannak, ha ránézek az eredményeimre az idei salakos szezonból. A Roland Garroson még sosem játszottam akkora hőségben, mint Kecmanovics ellen az első fordulóban, és úgy éreztem, ez a vártnál jobban megnehezíti a dolgomat. Nagyon nehéz, száraz körülmények voltak, magasan szállt a labda, hatalmas volt a hőség, és ehhez nem én tudtam jobban alkalmazkodni. Persze nem azt mondom, hogy csak emiatt kaptam ki, jobb volt a szerb, de sajnos nem a megfelelő egészségügyi állapotban érkeztem meg a francia fővárosba” – olvasható Marozsán menedzsmentjének közleményében.

„Van bennem hiányérzet, mivel mindig bizakodó vagyok a salakkal kapcsolatban, elvégre azon nőttem fel és szép eredményeket könyvelhettem el ezen a borításon. Bár a felkészülés jól indult, sajnos kevés meccset sikerült játszanom a salakos szezonban, le kellett mondanom Genfet betegség miatt, és korábban volt, hogy sérülés is hátráltatta a játékomat. Ezért nehéz értékelnem az elmúlt másfél hónapot, szerettem volna többet kihozni ebből a másfél hónapból. Az összes pontomat sem tudtam megvédeni, így leginkább az erős közepes jelzőt használnám a teljesítményemre. Voltak azért szép győzelmeim, az elődöntő Bukarestben – nehéz körülmények között –, a Cicipasz elleni siker Münchenben, szóval azért nem olyan rossz a helyzet, csak nyilván többet reméltem a salakos tornáktól. Nincs világvége, továbbra is ott vagyok az 50. hely környékén, megyünk tovább.”

Marozsán hozzátette, hogy nem a fű a legerősebb borítása, de reméli, hogy minél több tapasztalattal a birtokában jobb eredményeket ér el. A magyar teniszező Stuttgartban, Halléban és Mallorcán hangol Wimbledonra. Később ismét versenyez salakon, az umagi és az estorili tornákon vesz részt.

 

