Zverev magabiztos játékkal jutott négy közé a Roland Garroson

2026.06.02. 17:18
Alexander Zverev már a négy között (Fotó: Getty Images)
Alexander Zverev jutott be elsőként a 2026-os Roland Garros tenisztorna férfi egyesének elődöntőjébe, miután három játszmában legyőzte Rafael Jódart.

Carlos Alcaraz visszalépésével, valamint Jannik Sinner és Novak Djokovics korai kiesésével Alexander Zverev nagy esélyt kapott arra, hogy megnyerje élete első Grand Slamjét. A német teniszező idén salakon jól szerepel, 21 meccséből csak négyet bukott el, és Párizsban az első négy meccsén csak egy szettet veszített.

Zverev azzal a Rafael Jódarral találkozott, aki az idei salakszezonban Marokkóban győzött, Barcelonában elődöntőzött, Madridban és Rómában pedig a legjobb nyolcig jutott. A Roland Garroson viszont a két legutóbbi meccse ötjátszmásra nyúlt, Pablo Carreno ellen kétszettes hátrányból kellett nyernie.

A két játékos először találkozott egymással hivatalos meccsen, és a nyitó szettben hiába került brékelőnybe a spanyol, 5:3-nál nem tudta kiszerválni a játszmát. Zverev rövidítésre mentette a szettet, ott három pontot is nyert fogadóként, míg a saját szerváiból csak egyet adott le.

A második felvonás sokkal simább volt, Zverev 1:1 után sorozatban öt játékot nyert. A harmadik játszmát Zverev brékkel nyitotta, Jódar pedig nem élt az egyetlen bréklabdájával, sőt, utána újabb adogatást bukott el, így Zverev kevesebb mint két és fél óra alatt bejutott a legjobb négy közé.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
FÉRFI EGYES
NEGYEDDÖNTŐ
Zverev (német, 2.)–Jódar (spanyol, 27.) 7:6 (7–3), 6:1, 6:3

 

