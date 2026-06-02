Zverev magabiztos játékkal jutott négy közé a Roland Garroson

Carlos Alcaraz visszalépésével, valamint Jannik Sinner és Novak Djokovics korai kiesésével Alexander Zverev nagy esélyt kapott arra, hogy megnyerje élete első Grand Slamjét. A német teniszező idén salakon jól szerepel, 21 meccséből csak négyet bukott el, és Párizsban az első négy meccsén csak egy szettet veszített.

Zverev azzal a Rafael Jódarral találkozott, aki az idei salakszezonban Marokkóban győzött, Barcelonában elődöntőzött, Madridban és Rómában pedig a legjobb nyolcig jutott. A Roland Garroson viszont a két legutóbbi meccse ötjátszmásra nyúlt, Pablo Carreno ellen kétszettes hátrányból kellett nyernie.

A két játékos először találkozott egymással hivatalos meccsen, és a nyitó szettben hiába került brékelőnybe a spanyol, 5:3-nál nem tudta kiszerválni a játszmát. Zverev rövidítésre mentette a szettet, ott három pontot is nyert fogadóként, míg a saját szerváiból csak egyet adott le.

A második felvonás sokkal simább volt, Zverev 1:1 után sorozatban öt játékot nyert. A harmadik játszmát Zverev brékkel nyitotta, Jódar pedig nem élt az egyetlen bréklabdájával, sőt, utána újabb adogatást bukott el, így Zverev kevesebb mint két és fél óra alatt bejutott a legjobb négy közé.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

FÉRFI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Zverev (német, 2.)–Jódar (spanyol, 27.) 7:6 (7–3), 6:1, 6:3