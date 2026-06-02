Nemzeti Sportrádió

Vb-felkészülés: Tielemans és Lukaku betalált, Belgium legyőzte Horvátországot

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.02. 20:00
Tielemans (8) szerezte a belgák vezető gólját (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Horvátország Belgium
Belgium labdarúgó-válogatottja felkészülési mérkőzésen 2–0-ra legyőzte Horvátországot kedden. A gólokon Youri Tielemans és Romelu Lukaku osztozott.

Horvátország és Belgium is utolsó előtti felkészülését játszotta a tengerentúli világbajnokság előtt.

A fiumei mérkőzésen Belgium a 39. percben szerzett vezetést, egy tizenhatoson belüli beadás nyomán a labda némi szerencsével Youri Tielemans elé pattant, aki ballal a bal sarokba lőtt.

A horvátok a 61. percben egyenlíthettek volna, de a bal oldalról érkező beadásból Ante Budimir teljesen tiszta helyzetből, az ötösről a lécre fejelt.

A hajrában Marco Pasalic lövése kerülte el kevéssel a jobb sarkot, majd a ráadásban Hans Vanaken labdája után Romelu Lukaku a balösszekötő helyéről kilőtte a hosszú sarkot. Belgium szombaton Tunéziával, Horvátország vasárnap Szlovéniával zárja a vb-felkészülési meccseket. 0–2

A grúz válogatott a második félidő elején jutott előnyhöz Románia ellen. Bár úgy tűnt, Marian Aioani kapus biztosan lehúz egy jobbról érkező beadást, de kiejtette a labdát, Giorgi Kvilitaia pedig köszönte szépen a lehetőséget, és közelről a kapuba helyezett. Kilenc perccel később egyenlített Románia, Louis Munteanu az ötösről fejelt a kapuba, kialakítva az 1–1-es végeredményt Gheorghe Hagi második kapitányi korszakának első meccsén.

A román válogatottban bemutatkozott a korábbi kisvárdai kapus, Hindrich Ottó is, aki a 63. percben váltotta a nagyot hibázó Aioanit.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Horvátország–Belgium 0–2 (Tielemans 39., R. Lukaku 90+6.)
Grúzia–Románia 1–1 (Kvilitaia 46., ill. L. Munteanu 55.)
Marokkó–Madagaszkár 4–0 (Szajbari 4., 25., Sz. Rahimi 78. – 11-esből, El Kaabi 87.)
Kiállítás: Raheriniaina (77. – Madagaszkár)
Később
20.45: Wales–Ghána (Tv: Spíler2)

 

foci vb 2026 Horvátország Belgium
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