Vízilabda: a BVSC nyerte az OTP Komjádi-kupa döntőjét

Remek egyéni teljesítményeket és szépségdíjas gólokat hozott az OTP Komjádi-kupa döntője, melyet péntek este a címvédő FTC és a BVSC-Zugló vívott a Császár-Komjádi Béla Sportuszodában.

A férfi vízilabdázók legrangosabb hazai utánpótlástornájának fináléjában tavaly ugyanez a két együttes találkozott, akkor a ferencvárosiak 19–17-es sikert arattak.

Ezúttal azonban a már találkozó elejétől kezdve érezhető volt, hogy a zuglóiak igencsak komolyan gondolják a visszavágást a Komjádi uszoda szép számú közönsége előtt. A Létay Krisztián által irányított BVSC kitűnően kezdte a mérkőzést. Ekler Zsombor büntetőből szerezte a kék-sárgák első gólját, amelyre a másik oldalon Nagy Ákos gyorsan válaszolt, de aztán a zuglóiak percei következtek. A pazar formát kifogó Ekler – kihasználva, hogy hét méteren kívülről duplán számít a gól – lőtt egyet kívülről, majd bevágott még egy büntetőt. Az FTC-t vezető Szűcs Levente 5–1-nél nem is várt tovább az időkéréssel. A kis szünet azonban nem törte meg a BVSC lendületét, amelyben Benedek Mór is igazolta sokra hivatottságát, és két góllal jelentkezett az első negyed végén, amely 7–2-es vasutas vezetéssel zárult.

És ezt az előnyét a döntő végéig kitűnően menedzselte a BVSC, amelynek kapujában Gyapjas Viktor sorban mutatta be a szebbnél szebb védéseket. A félidőben 12–6 állt az eredményjelzőn, majd a második félidő elején Tátrai Dávid távoli löketével már nyolc gól volt a különbség a felek között (14–6). A záró felvonásban az FTC felnőttválogatott játékosai, Varga Vince és Vismeg Zsombor is duplán betalált, de idő már nem maradt arra, hogy a népligetiek szorossá tegyék a végjátékot.

A BVSC-Zugló 16–12-es győzelemmel nyerte meg az OTP Komjádi-kupa döntőjét, és 2007 után ünnepelhetett újra aranyérmet a sorozatban.

„A Komjádi-kupa hosszú évek óta kiemelt szerepet tölt be a magyar vízilabdában, nagyszerű utánpótlástorna, amelynek igyekszünk ápolni a hagyományait – mondta Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke a döntő után az Utanpotlassport.hu-nak. –

Ez a kupa segíti az átmenetet az utánpótlás és a felnőttkorosztály között, de nemcsak a huszonkét-huszonhárom éves játékosok szállnak vízbe, hanem ahogyan ezen a döntőn is láttuk, a serdülők is megkapják a lehetőséget.

A döntőben kicsit többet vártam a Ferencvárostól, de most a játékosai nem igazán találták a fonalat.”

A díjátadón a sportági legendák közül Madaras Norbert elnök mellett Faragó Tamás és Székely Bulcsú segédkezett az érmek kiosztásában.

Az OTP Bank különdíjban részesítette a döntő legszebb gólját szerző Ekler Zsombort, valamint a legjobb kapus kitüntetéssel jutalmazta Gyapjas Viktort.

A döntőt megelező bronzmérkőzésen a Szeged 16–11-re múlta felül a Vasas csapatát.

A Komjádi-kupa 1933 óta az ifjúsági és a fiatal felnőttkorosztály kiemelt megméretése.

A tornán ebben az évben a 2003-ban vagy később született játékosok ugorhatnak vízbe. A Magyar Vízilabda Szövetség a Komjádi-kupát több alkalommal használta arra is, hogy új szabályokat teszteljen. Az idén ilyen, hogy a 7 méteres vonalon kívülről elért gól kettőt ér, továbbá a csapatok számára két-két visszatérési területet jelöltek ki a gólvonalak mentén, a játéktér két sarkában. A kiállított játékos vagy a cseréje azonnal belúszhat a játéktérre, amint a kiállított játékos elérte a csapat számára kijelölt visszatérési területet, és láthatóan a vízfelszínre emelkedett ott.

A sorozat rangját jelzi, hogy minden évben több felnőttválogatott kiválóság is megmutatja magát a közönségnek. Az idén ilyen volt például a Ferencvárosban Nagy Ákos, Varga Vince és Vismeg Zsombor vagy a BVSC-ben Tátrai Dávid.

Az OTP Bank főszponzorként a magyar sikersportág népszerűsítése és a fiatalok fejlődésének kiemelt támogatása mellett további küldetésének érzi, hogy a mérkőzések a szurkolók számára is könnyebben követhetővé, érthetőbbé, élvezhetőbbé váljanak. A több speciális szabályt alkalmazó, tesztelő OTP Komjádi-kupa döntőjét így Magyarország első számú bankjának felkérésére hazánk egyik legfoglalkoztatottabb sportkommentátora, Hajdú B. István közvetítette szakértő kollégája, Fejős Róbert társaságában.



